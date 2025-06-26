Как выглядит самая красивая футболистка мира с почти 17 млн подписчиков

Алиша Леманн. Фото: instagram.com/alisha_lehmann5

За сборную Швейцарии по женскому футболу играет 26-летняя футболистка Алиша Леманн. Эту девушку считают одной из самых привлекательных футболисток в мире.

Девушка, кроме футбольного таланта, обладает незаурядной харизмой и красотой, сообщил портал Новини.LIVE.

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Леманн активно ведет социальные сети и в Instagram у нее почти 17 млн фолловеров, что делает ее самой популярной футболисткой в мире.

Футбольная карьера Леманн

Уроженка Тегертши, Швейцария, в 9 лет начала играть за детский ФК "Конолфинген", а в 17 дебютировала за "Янг Бойз", где была одной из лучших бомбардиров.

В 2018 году девушка подписала контракт с "Вест Хэмом", где дошла до финала Женского кубка Англии-2019.

Алиша Леманн. Фото: instagram.com/alisha_lehmann5

"Молотобойцы" отдавали Леманн в аренду в "Эвертон", но в 2021 году перешла в "Астон Виллу", где провела 54 матча.

В 2024 году присоединилась к "Ювентусу", выиграв с ними Серию А. Однако, лидером команды она не стала.

Алиша Леманн. Фото: instagram.com/alisha_lehmann5

За сборную Швейцарии дебютировала в 2017 году, участвовала в женском чемпионате мира.

Интересно, что женская сборная Швейцарии по футболу несколько дней назад проиграла мужской команде "Люцерна" U-15 со счетом 1:7.

Алиша Леманн. Фото: instagram.com/alisha_lehmann5

Внешность и стиль

Алишу называют "самой красивой футболисткой мира", но это слишком громко сказано. Она больше заслуживает статуса "одной из самых красивых". Девушка имеет белокурые волосы, красивые глаза и атлетическое телосложение.

Алиша Леманн. Фото: instagram.com/alisha_lehmann5

Она носит макияж на поле, что придает ей больше уверенности. Сотрудничает с Adidas, EA Sports, Tezenis Underwear. Часто может выступать моделью для брендов.

Леманн — самая влиятельная футболистка в Instagram, где зарабатывает на рекламе больше чем в "Ювентусе".

Алиша Леманн. Фото: instagram.com/alisha_lehmann5

Интересно, что девушка является лесбиянкой и постоянно борется за равенство женщин и мужчин в футболе.

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