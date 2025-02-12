Футболистка Ювентуса восхитила фанатов откровенными фото в прозрачном белье

Алиша Леманн. Фото: instagram.com/alishalehmann7

В туринском "Ювентусе" и сборной Швейцарии по футболу выступает самая красивая футболистка в мире. Зовет красотку Алиша Леманн.

В одной из своих последних публикаций в Instagram девушка показала, почему ее называют красоткой.

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Алиша Леманн. Фото: instagram.com/alishalehmann7

Отметим, что в Instagram на девушку подписаны 16,7 млн человек, что делает ее одной из самых популярных футболисток.

В футболе также есть красотки

Леманн в одной из последних публикаций разделась до кружевного нижнего белья. Стройное и спортивное тело девушки сделали фото более яркими и красочными.

Также образ 26-летней спортсменки поддержали ее подписчики в социальных сетях, которые высказывали ей свое восхищение.

Алиша Леманн. Фото: instagram.com/alishalehmann7

Алиша Леманн. Фото: instagram.com/alishalehmann7

Алиша Леманн. Фото: instagram.com/alishalehmann7

Леманн в свои 26 лет играла за "Янг Бойз", "Вест Хэм", "Эвертон", "Астон Виллу" и сейчас за "Ювентус".

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