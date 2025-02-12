Футболистка Ювентуса восхитила фанатов откровенными фото в прозрачном белье

Самая красивая футболистка в мире разделась на камеру — фото
В туринском "Ювентусе" и сборной Швейцарии по футболу выступает самая красивая футболистка в мире. Зовет красотку Алиша Леманн.
В одной из своих последних публикаций в Instagram девушка показала, почему ее называют красоткой.
Отметим, что в Instagram на девушку подписаны 16,7 млн человек, что делает ее одной из самых популярных футболисток.
В футболе также есть красотки
Леманн в одной из последних публикаций разделась до кружевного нижнего белья. Стройное и спортивное тело девушки сделали фото более яркими и красочными.
Также образ 26-летней спортсменки поддержали ее подписчики в социальных сетях, которые высказывали ей свое восхищение.
Леманн в свои 26 лет играла за "Янг Бойз", "Вест Хэм", "Эвертон", "Астон Виллу" и сейчас за "Ювентус".
Напомним, глава УАФ Андрей Шевченко впервые рассказал об отношениях с бывшим другом и партнером по "Динамо" и "Милану" Кахой Каладзе.
Шевченко впервые прокомментировал ситуацию с допингом Михаила Мудрика.
Украинский чемпион мира в легком весе Денис Беринчик будет защищать пояс в бою против Кишона Дэвиса — где и во сколько состоится поединок.
На ММА-шоу в Казахстане отключили гимн России — что произошло.
Читайте Новини.LIVE!