Футболістка Ювентуса захопила фанатів відвертими фото в прозорій білизні

Аліша Леманн. Фото: instagram.com/alishalehmann7

У туринському "Ювентусі" і збірній Швейцарії з футболу виступає найкрасивіша футболістка у світі. Звати красуню Аліша Леманн.

В одній зі своїх останніх публікацій в Instagram дівчина показала, чому її називають красунею.

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Аліша Леманн. Фото: instagram.com/alishalehmann7

Зазначимо, що в Instagram на дівчину підписані 16,7 млн осіб, що робить її однією з найпопулярніших футболісток.

У футболі також є красуні

Леманн в одній з останніх публікацій роздяглася до мереживної спідньої білизни. Струнке і спортивне тіло дівчини зробили фото більш яскравими і барвистими.

Також образ 26-річної спортсменки підтримали її підписники в соціальних мережах, які висловлювали їй своє захоплення.

Аліша Леманн. Фото: instagram.com/alishalehmann7

Аліша Леманн. Фото: instagram.com/alishalehmann7

Аліша Леманн. Фото: instagram.com/alishalehmann7

Леманн у свої 26 років грала за "Янг Бойз", "Вест Гем", "Евертон", "Астон Віллу" і зараз за "Ювентус".

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