Мессі та Роналду можуть знову зіграти один проти одного в одній лізі

Ліонель Мессі святкує гол. Фото: instagram.com/leomessi/

Аргентинець Ліонель Мессі знову може вийти проти Кріштіану Роналду — як у найкращі часи європейського футболу. Саудівський клуб "Аль-Хіляль" всерйоз націлений підписати зірку "Інтер Маямі" цього літа.

Про це повідомляє аргентинське видання Boing 97.3, посилаючись на власні джерела.

Реклама

Читайте також:

За інформацією журналістів, президент "Аль-Хіляля" Фахд бін Нафель уже прибув до США, щоб зустрітися з Мессі та його командою. Перша зустріч була ознайомчою — сторони обговорювали умови, але офіційної пропозиції поки що немає. Все вказує на те, що інтерес — реальний, і "Аль-Хіляль" готовий діяти.

Ліонель Мессі під час атаки. Фото: instagram.com/leomessi/

Що стоїть за можливим переходом Мессі?

Контекст підігріває інтригу: саме зараз у США проходить Клубний чемпіонат світу, де обидва клуби беруть участь. "Інтер Маямі" вже гарантував собі місце в 1/8 фіналу і зіграє з "ПСЖ", а "Аль-Хіляль" продовжує боротьбу в групі.

Якщо трансфер відбудеться, футбол знову побачить легендарне протистояння двох епох — уже на новій арені. Після відходу з Європи Мессі та Роналду пішли різними шляхами, але Саудівська Аравія може стати місцем їхнього нового зіткнення. Для місцевого чемпіонату це був би справжній прорив. Одночасно з цією новиною стало відомо, що Кріштіану Роналду підписав новий контракт з "Аль-Насром" до 2027 року.

Нагадаємо, напередодні матчу "ПСЖ" з "Інтер Маямі" французькі експерти активно критикують Ліонеля Мессі.

Київське "Динамо" упустило можливість підписати захисника з досвідом виступів у збірній України.

Марк-Андре Тер Штеген найближчим часом може підписати контракт із несподіваним клубом.

Парвіз Насібов відверто розповів, що про Василя Ломаченка думають українські військовослужбовці.