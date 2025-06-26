Мессі та Роналду можуть знову зіграти один проти одного в одній лізі

Мессі знову стане суперником Роналду після можливого трансферу
Аргентинець Ліонель Мессі знову може вийти проти Кріштіану Роналду — як у найкращі часи європейського футболу. Саудівський клуб "Аль-Хіляль" всерйоз націлений підписати зірку "Інтер Маямі" цього літа.
Про це повідомляє аргентинське видання Boing 97.3, посилаючись на власні джерела.
За інформацією журналістів, президент "Аль-Хіляля" Фахд бін Нафель уже прибув до США, щоб зустрітися з Мессі та його командою. Перша зустріч була ознайомчою — сторони обговорювали умови, але офіційної пропозиції поки що немає. Все вказує на те, що інтерес — реальний, і "Аль-Хіляль" готовий діяти.
Що стоїть за можливим переходом Мессі?
Контекст підігріває інтригу: саме зараз у США проходить Клубний чемпіонат світу, де обидва клуби беруть участь. "Інтер Маямі" вже гарантував собі місце в 1/8 фіналу і зіграє з "ПСЖ", а "Аль-Хіляль" продовжує боротьбу в групі.
Якщо трансфер відбудеться, футбол знову побачить легендарне протистояння двох епох — уже на новій арені. Після відходу з Європи Мессі та Роналду пішли різними шляхами, але Саудівська Аравія може стати місцем їхнього нового зіткнення. Для місцевого чемпіонату це був би справжній прорив. Одночасно з цією новиною стало відомо, що Кріштіану Роналду підписав новий контракт з "Аль-Насром" до 2027 року.
Нагадаємо, напередодні матчу "ПСЖ" з "Інтер Маямі" французькі експерти активно критикують Ліонеля Мессі.
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