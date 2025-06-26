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Главная Спорт Месси снова станет соперником Роналду после возможного трансфера

Месси снова станет соперником Роналду после возможного трансфера

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Дата публикации 26 июня 2025 19:22
Месси и Роналду могут снова сыграть друг против друга в одной лиге
Лионель Месси празднует гол. Фото: instagram.com/leomessi/
Ключові моменти Что стоит за возможным переходом Месси?

Аргентинец Лионель Месси снова может выйти против Криштиану Роналду — как в лучшие времена европейского футбола. Саудовский клуб "Аль-Хиляль" всерьез нацелен подписать звезду "Интер Майами" этим летом.

Об этом сообщает аргентинское издание Boing 97.3, ссылаясь на собственные источники.

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По информации журналистов, президент "Аль-Хиляля" Фахд бин Нафель уже прибыл в США, чтобы встретиться с Месси и его командой. Первая встреча была ознакомительной — стороны обсуждали условия, но официального предложения пока нет. Все указывает на то, что интерес — реальный, и "Аль-Хиляль" готов действовать. 

Лионель Месси
Лионель Месси во время атаки. Фото: instagram.com/leomessi/

Что стоит за возможным переходом Месси?

Контекст подогревает интригу: именно сейчас в США проходит Клубный чемпионат мира, где оба клуба участвуют. "Интер Майами" уже гарантировал себе место в 1/8 финала и сыграет с "ПСЖ", а "Аль-Хиляль" продолжает борьбу в группе.

Если трансфер состоится, футбол вновь увидит легендарное противостояние двух эпох — уже на новой арене. После ухода из Европы Месси и Роналду пошли разными путями, но Саудовская Аравия может стать местом их нового столкновения. Для местного чемпионата это был бы настоящий прорыв. Одновременно с этой новостью стало известно, что Криштиану Роналду подписал новый контракт с "Аль-Насром" до 2027 года. 

Напомним, накануне матча "ПСЖ" с "Интер Майами" французские эксперты активно критикуют Лионеля Месси. 

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спорт футбол Лионель Месси Футбол трансферы Интер Майами Аль-Хиляль
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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