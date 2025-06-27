Динамо завершує перший літній трансфер — хто поповнить клуб

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: пресслужба клубу

Київське "Динамо" близьке до посилення півзахисту. Клуб погодив трансфер 21-річного хавбека Саліфу Сума, який виступає за азербайджанську "Зірю".

Про це повідомив у соцмережах авторитетний журналіст Фуад Алакбаров на своїй сторінці в соцмережі X.

Реклама

Читайте також:

Це вже друга спроба киян роздобути гвінейця: взимку 2024 року "біло-сині" також вели переговори, але тоді угода зірвалася. Зараз сторони, судячи з усього, змогли досягти домовленості про перехід гравця.

Півзахисник Саліфу Сума. Фото: Instagram

Що відомо про трансфер Саліфу Сума

Умови майбутнього переходу поки не розкриваються. Відомо, що пів року тому "Зіря" оцінила свого гравця у 800 тисяч євро. Актуальна вартість Сума за версією Transfermarkt — уже 1,2 млн.

Минулий сезон став для півзахисника справжнім проривом. Він забив 12 голів та зробив 7 результативних передач, ставши другим бомбардиром чемпіонату Азербайджану.

Якщо все завершиться успішно, Сума може стати одним із головних літніх трансферів "Динамо".

Нагадаємо, раніше київський клуб відмовився від трансферу гравця з досвідом виступів за збірну України.

Колишній форвард "Динамо" працюватиме головним тренером у команді з другого дивізіону Туреччини.

Ліонель Мессі може стати футболістом команди з чемпіонату, в якому виступає Кріштіану Роналду.