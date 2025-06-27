Динамо завершает первый летний трансфер — кто пополнит клуб

Динамо оформляет первый трансфер — что известно о новичке
Киевское "Динамо" близко к усилению полузащиты. Клуб согласовал трансфер 21-летнего хавбека Салифу Сума, выступающего за азербайджанскую "Зирю".
Об этом сообщил в соцсетях авторитетный журналист Фуад Алакбаров на своей странице в соцсети X.
Это уже вторая попытка киевлян заполучить гвинейца: зимой 2024 года "бело-синие" также вели переговоры, но тогда сделка сорвалась. Сейчас стороны, судя по всему, смогли достичь договоренности о переходе игрока.
Что известно о трансфере Салифу Сума
Условия будущего перехода пока не раскрываются. Известно, что полгода назад "Зиря" оценила своего игрока в 800 тысяч евро. Актуальная стоимость Сума по версии Transfermarkt — уже 1,2 млн.
Прошлый сезон стал для полузащитника настоящим прорывом. Он забил 12 голов и сделал 7 результативных передач, став вторым бомбардиром чемпионата Азербайджана.
Если все завершится успешно, Сума может стать одним из главных летних трансферов "Динамо".
Напомним, ранее киевский клуб отказался от трансфера игрока с опытом выступлений за сборную Украины.
Бывший форвард "Динамо" будет работать главным тренером в команде из второго дивизиона Турции.
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