Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Динамо оформляет первый трансфер — что известно о новичке

Динамо оформляет первый трансфер — что известно о новичке

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 08:21
Динамо завершает первый летний трансфер — кто пополнит клуб
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: пресс-служба клуба
Ключові моменти Что известно о трансфере Салифу Сума

Киевское "Динамо" близко к усилению полузащиты. Клуб согласовал трансфер 21-летнего хавбека Салифу Сума, выступающего за азербайджанскую "Зирю".

Об этом сообщил в соцсетях авторитетный журналист Фуад Алакбаров на своей странице в соцсети X.

Реклама
Читайте также:

Это уже вторая попытка киевлян заполучить гвинейца: зимой 2024 года "бело-синие" также вели переговоры, но тогда сделка сорвалась. Сейчас стороны, судя по всему, смогли достичь договоренности о переходе игрока. 

Салифу Сума
Полузащитник Салифу Сума. Фото: Instagram

Что известно о трансфере Салифу Сума

Условия будущего перехода пока не раскрываются. Известно, что полгода назад "Зиря" оценила своего игрока в 800 тысяч евро. Актуальная стоимость Сума по версии Transfermarkt — уже 1,2 млн.

Прошлый сезон стал для полузащитника настоящим прорывом. Он забил 12 голов и сделал 7 результативных передач, став вторым бомбардиром чемпионата Азербайджана.

Если все завершится успешно, Сума может стать одним из главных летних трансферов "Динамо".

Напомним, ранее киевский клуб отказался от трансфера игрока с опытом выступлений за сборную Украины. 

Бывший форвард "Динамо" будет работать главным тренером в команде из второго дивизиона Турции. 

Лионель Месси может стать футболистом команды из чемпионата, в котором выступает Криштиану Роналду. 

спорт футбол Динамо Футбол трансферы Александр Шовковский
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации