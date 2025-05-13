Александр Поворознюк вспомнил, как отсидел за преступление, которого не совершал

Александр Поворознюк. Фото: скриншот

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк является наиболее одиозным владельцем клуба УПЛ. К тому же он единственный, кто отбывал наказание в местах лишения свободы.

Об одном из своих заключений Поворознюк рассказал в эфире своего YouTube-канала.

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По словам Поворознюка, более 35 лет назад во время службы в армии он на праздновании "стодневки" сильно напился и заснул в каптерке, а утром его задержали.

Его обвинили в избиении лейтенанта и сержанта, хотя сам Поворознюк ничего не помнил, потому что перепил. Поэтому он искренне поверил, что виноват. К тому же, на суде другие военные уверенно давали против него показания.

"Просидел 129 суток в одиночной камере, так и не понял, за что. Ко мне никто не ходит, ничего не спрашивает. А тогда, когда пошли очные ставки, выяснились, что я лейтенанту челюсть сломал и сержанту нос, хотя я этого не помню. Но они мне это рассказывали, так уверенно, что я и сам в это поверил и отбыл за это наказание", — сказал Поворознюк.

Через много лет настоящий виновник, которым оказался тот самый лейтенант, признался, что избил коллег сам, но через отца прокурора и мать, которая была партийным функционером, оболгал Поворознюка.

Признание виновник сделал лично только через 35 лет после личной трагедии, потеряв жену и детей в автокатастрофе.

Поворознюк отметил, что хоть и получил "ярлык бандита", впоследствии даже поблагодарил судьбу за этот поворот, ведь это отвлекло его от службы в милиции и помогло стать тем, кем он является сегодня.

Также Поворознюк ранее признавался, что имеет четыре судимости: три — за драки, одну — за хищение имущества.

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