Олександр Поворознюк згадав, як відсидів за злочин, якого не скоював

Олександр Поворознюк. Фото: скриншот

Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк є найбільш одіозним власником клубу УПЛ. До того ж він єдиний, хто відбував покарання в місцях позбавлення волі.

Про одне зі своїх ув’язнень Поворознюк розповів в ефірі свого YouTube-каналу.

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За словами Поворознюка, понад 35 років тому під час служби в армії він на святкуванні "стоднівки" сильно напився і заснув у каптерці, а вранці його затримали.

Його звинуватили у побитті лейтенанта і сержанта, хоча сам Поворознюк нічого не пам’ятав, бо перепив. Тому він щиро повірив, що винен. До того ж, на суді інші військові впевнено давали проти нього свідчення.

"Просидів 129 діб в одиночній камері, так і не зрозумів, за що. До мене ніхто не ходить, нічого не питає. А тоді, коли пішли очні ставки, з'ясувались, що я лейтенанту щелепу зламав і сержанту носа, хоча я цього не пам'ятаю. Але вони мені це розказували так впевнено, що я й сам у це повірив і відбув за це покарання", — сказав Поворознюк.

Через багато років справжній винуватець, яки виявився той самий лейтенант — зізнався, що побив колег сам, але через батька прокурора та матір, яка була партійною функціонеркою, оббрехав Поворознюка.

Зізнання винуватець зробив особисто лише через 35 років після особистої трагедії, втративши дружину і дітей в автокатастрофі.

Поворознюк зазначив, що хоч і отримав "ярлик бандита", згодом навіть подякував долі за цей поворот, адже це відвернуло його від служби в міліції й допомогло стати тим, ким він є сьогодні.

Також Поворознюк раніше зізнавався, що має чотири судимості: три — за бійки, одну — за розкрадання майна.

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