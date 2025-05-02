Фінансовий скандал в українському футболі — заява Поворознюка

Президент УАФ Андрій Шевченко. Фото: УНІАН

В українському футболі наростає напруга між керівництвом клубу "Інгулець" та Українською асоціацією футболу (УАФ). Приводом для загострення стосунків стало офіційне звернення президента клубу Олександра Поворознюка, у якому він вимагає від УАФ оприлюднити дані про заробітні плати її керівників.

За словами Поворознюка, звернення пов'язане з необхідністю підвищення прозорості та відкритості в системі управління українським футболом, повідомляє Sport.ua.

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Олександр Поворознюк під час матчу. Фото: УНІАН

Чого домагається Поворознюк

У листі, направленому до УАФ, Поворознюк зазначив, що громадськість має право знати, які суми виплачуються керівному складу асоціації. Окремий акцент зроблено на тому, що така інформація допоможе знизити рівень підозр та домислів, пов'язаних із витратами в українському футболі.

Раніше Поворознюк уже публічно висловлювався на тему можливих необґрунтованих витрат усередині футбольних структур. Цього разу він підкріпив свої заяви офіційною ініціативою, чекаючи від УАФ конкретної реакції. Поки що в асоціації не дали публічного коментаря з приводу звернення.

Фінансова прозорість залишається однією з ключових тем в українському футболі. На думку експертів, вимоги про оприлюднення зарплатних відомостей можуть стати початком масштабної дискусії щодо підходів до фінансування та управління спортивними організаціями.

Клуб "Інгулець" неодноразово висловлювався за реформування наявної системи та продовжує просувати ідеї більшої відкритості та підзвітності в національних футбольних структурах.

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