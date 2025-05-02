Финансовый скандал в украинском футболе — заявление Поворознюка

Президент УАФ Андрей Шевченко. Фото: УНИАН

В украинском футболе нарастает напряжение между руководством клуба "Ингулец" и Украинской ассоциацией футбола (УАФ). Поводом для обострения отношений стало официальное обращение президента клуба Александра Поворознюка, в котором он потребовал от УАФ обнародовать данные о заработных платах ее руководителей.

По словам Поворознюка, обращение связано с необходимостью повышения прозрачности и открытости в системе управления украинским футболом, сообщает Sport.ua.

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Александр Поворознюк во время матча. Фото: УНИАН

Чего добивается Поворознюк

В письме, направленном в УАФ, Поворознюк указал, что общественность имеет право знать, какие суммы выплачиваются руководящему составу ассоциации. Отдельный акцент сделан на том, что такая информация поможет снизить уровень подозрений и домыслов, связанных с расходами в украинском футболе.

Ранее Поворознюк уже публично высказывался на тему возможных необоснованных трат внутри футбольных структур. На этот раз он подкрепил свои заявления официальной инициативой, ожидая от УАФ конкретной реакции. Пока в ассоциации не дали публичный комментарий по поводу обращения.

Финансовая прозрачность остается одной из ключевых тем в украинском футболе. По мнению экспертов, требования об обнародовании зарплатных ведомостей могут стать началом масштабной дискуссии о подходах к финансированию и управлению спортивными организациями.

Клуб "Ингулец" неоднократно высказывался за реформирование существующей системы и продолжает продвигать идеи большей открытости и подотчетности в национальных футбольных структурах.

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