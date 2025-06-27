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Головна Спорт Поворознюк розповів, чому у Порошенка немає футбольного клубу

Поворознюк розповів, чому у Порошенка немає футбольного клубу

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 11:51
Поворознюк про Порошенка: чому в політика та підприємця немає футбольного клубу
Олександр Поворознюк. Фото: кадр з відео
Ключові моменти Поворознюк відкрив таємницю про Порошенка

Президент футбольного клубу "Інгулець" та відомий український аграрій Олександр Поворознюк завжди любив робити одіозні футбольні та політичні заяви. Цього разу він поєднав ці два аспекти своєї діяльності та заговорив про експрезидента України Петра Порошенка.

Свій коментар він висловив під час ефіру на YouTube-каналі "Український подкаст #1".

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Поворознюк відкрив таємницю про Порошенка

Поворознюк, який є президентом футбольного клубу в селищі Петрове, та побудував стадіон, розповів, чому п’ятий президент України Петро Порошенко не володіє футбольним клубом.

За словами Поворознюка, головною причиною є жадібність.

"Знаєте, чому в Порошенка немає футбольного клубу? Він асоціює себе як олігарх. Але у нього є одна така риса — жадібність. І ця риса його губила, губить і загубить", — сказав Поворознюк.

Зазначимо, що Поворознюк не вперше потрапляє в скандали через свої висловлювання.

Раніше Порошенко підтримував вінницьку "Ниву", в якій був почесним президентом, але залишив клуб з поки невідомих причин.

Раніше експрезидент "Ниви" Вадим Кудіяров різко критикував Порошенка, звинувативши його в невиконаних обіцянках.

Нагадаємо, іноземець поповнить склад київського "Динамо" в літнє трансферне вікно.

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Петро Порошенко футбол політики УПЛ Олександр Поворознюк
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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