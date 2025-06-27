Шульга в Бостоні — восьмий українець в історії драфта НБА

Максим Шульга під час матчу. Фото: instagram.com/maxshulga_/

У ніч на 27 червня в Брукліні завершився другий раунд баскетбольного драфта НБА. Українець Максим Шульга був обраний під загальним 57-м номером.

Спочатку його взяв "Орландо Меджик", але одразу за обміном перехід попрямував у "Бостон Селтікс", повідомляє портал Новини.LIVE.

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Це робить Максима Шульгу восьмим українцем, чий шлях лежить до головної баскетбольної ліги світу. Згідно з інформацією інсайдера Джонатана Гівоні, "Селтікс" мають намір підписати з Шульгою двосторонній контракт, що дасть йому змогу набивати руку в G-League та набиратися досвіду для внеску в основну команду.

Максим Шульга виконує кидок. Фото: instagram.com/basket_ukraine/

Що відомо про Максима Шульгу

Юний баскетболіст завершив коледж у VCU, і за останній сезон демонстрував яскраву статистику: у середньому 15 очок, 5.9 підбирань та 4 передачі, при цьому точність триочкових — близько 38.7 %. Саме такі якості привернули увагу скаутів та зробили його гідним кандидатом другого раунду.

Для "Бостона" драфт-2025 став особливим: "Селтікс" обміняли кілька піків з "Орландо" і вибрали одразу двох молодших захисників — Амарі Вільямса та Максима Шульгу, і це робота на майбутнє.

Такий вибір стає знаковим не лише для Шульги, а й для всього українського баскетболу. До нього останнім українцем на драфті був Святослав Михайлюк у 2018 році, а тепер у НБА починають грати одразу троє його співвітчизників, включно з Олексієм Льоню, Михайлюком і тепер самим Шульгою.

Нагадаємо, київське "Динамо" завершує перший літній трансфер та підписує легіонера.

А ось від досвідченого футболіста, який виступав за збірну України, столичний клуб відмовився.

Тим часом росіянин із досвідом виступів за "Динамо" працюватиме тренером у другій лізі турецького футболу.