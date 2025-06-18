Китайська баскетболістка Чжан Цзиюй вразила зростом 2,26 м — її порівнюють з Яо Міном

Чжан Цзиюй. Фото: скриншот

У жіночому баскетболі спортсменки не часто можуть зрівнятися зростом з чоловіками. Однак, Китай здивував всіх височенною центровою.

За юніорську збірну Китаю (U-18) зіграла 18-річна Чжан Цзиюй, чий зріст сягає рекордних 2 метрів 26 сантиметрів, передає портал Новини.LIVE.

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Standing at an incredible 226cm (7'5"), 18-year-old Chinese basketball player Zhang Ziyu made her debut on June 15th. Towering over defenders from Bosnia and Herzegovina, her height created a stark contrast. Fans exclaimed: "Can't stop her! Impossible to stop!" pic.twitter.com/gNXl24AqBK — China in Pictures (@tongbingxue) June 16, 2025

Яо Мін серед жінок

Дівчина дебютувала за юніорську збірну Китаю (U-18) у товариському матчі проти Боснії і Герцеговини, де її команда здобула впевнену перемогу з рахунком 101:55.

Чжан Цзыюй домінувала на майданчику, не докладаючи зусиль для набору очок — завдяки своєму зросту вона легко переважала суперниць. Завдяки цьому її порівнюють з легендарним китайським центровим Яо Міном, який має зріст 229 см.

Чжан народилася в провінції Шаньдун в сім’ї баскетболістів: її батько заввишки 213 см, а мати, колишня гравчиня збірної Китаю — 198 см. У 2024 році на Кубку Азії U-18 Чжан встановила рекорд турніру, набравши 44 очки в матчі проти Японії. Її середня результативність склала 35 очок за гру.

Дівчину вже чекають в жіночій НБА, де середній зріст гравчинь складає 180 см. З її зростом вона має стати зіркою ліги.

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