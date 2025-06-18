Китайская баскетболистка Чжан Цзыюй поразила ростом 2,26 м - ее сравнивают с Яо Мином

Чжан Цзыюй. Фото: скриншот

В женском баскетболе спортсменки не часто могут сравниться ростом с мужчинами. Однако, Китай удивил всех высоченной центровой.

За юниорскую сборную Китая (U-18) сыграла 18-летняя Чжан Цзыюй, чей рост достигает рекордных 2 метров 26 сантиметров, передает портал Новини.LIVE.

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Стоя на невероятных 226 см (7'5"), 18-летняя китайская баскетболистка Чжан Цзыюй дебютировала 15 июня. Возвышаясь над защитниками из Боснии и Герцеговины, ее рост создавал разительный контраст. Фанаты восклицали: "Невозможно остановить ее! Невозможно остановить!" pic.twitter.com/gNXl24AqBK - China in Pictures (@tongbingxue) 16 июня 2025 г .

Яо Мин среди женщин

Девушка дебютировала за юниорскую сборную Китая (U-18) в товарищеском матче против Боснии и Герцеговины, где ее команда одержала уверенную победу со счетом 101:55.

Чжан Цзыюй доминировала на площадке, не прилагая усилий для набора очков - благодаря своему росту она легко превосходила соперниц. Благодаря этому ее сравнивают с легендарным китайским центровым Яо Мином, который имеет рост 229 см.

Чжан родилась в провинции Шаньдун в семье баскетболистов: ее отец ростом 213 см, а мать, бывшая игрок сборной Китая — 198 см. В 2024 году на Кубке Азии U-18 Чжан установила рекорд турнира, набрав 44 очка в матче против Японии. Ее средняя результативность составила 35 очков за игру.

Девушку уже ждут в женской НБА, где средний рост игроков составляет 180 см. С ее ростом она должна стать звездой лиги.

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