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Главная Спорт За Китай дебютировала 18-летняя баскетболистка с ростом 226 см

За Китай дебютировала 18-летняя баскетболистка с ростом 226 см

Ua en ru
Дата публикации 18 июня 2025 01:01
Китайская баскетболистка Чжан Цзыюй поразила ростом 2,26 м - ее сравнивают с Яо Мином
Чжан Цзыюй. Фото: скриншот
Ключові моменти Яо Мин среди женщин

В женском баскетболе спортсменки не часто могут сравниться ростом с мужчинами. Однако, Китай удивил всех высоченной центровой.

За юниорскую сборную Китая (U-18) сыграла 18-летняя Чжан Цзыюй, чей рост достигает рекордных 2 метров 26 сантиметров, передает портал Новини.LIVE.

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Яо Мин среди женщин

Девушка дебютировала за юниорскую сборную Китая (U-18) в товарищеском матче против Боснии и Герцеговины, где ее команда одержала уверенную победу со счетом 101:55.

Чжан Цзыюй доминировала на площадке, не прилагая усилий для набора очков - благодаря своему росту она легко превосходила соперниц. Благодаря этому ее сравнивают с легендарным китайским центровым Яо Мином, который имеет рост 229 см.

Чжан родилась в провинции Шаньдун в семье баскетболистов: ее отец ростом 213 см, а мать, бывшая игрок сборной Китая — 198 см. В 2024 году на Кубке Азии U-18 Чжан установила рекорд турнира, набрав 44 очка в матче против Японии. Ее средняя результативность составила 35 очков за игру.

Девушку уже ждут в женской НБА, где средний рост игроков составляет 180 см. С ее ростом она должна стать звездой лиги.

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Китай Баскетбол НБА рост U-18
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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