Сын Виталия Кличко Максим рассказал, почему выбрал баскетбол, а не бокс

Максим Кличко. Фото: instagram.com/maximklitschko1

У мэра Киева и бывшего чемпиона мира по боксу Виталия Кличко сын профессионально занимается спортом. При этом, он выбрал не бокс, а баскетбол.

Игрок молодежной и национальной сборной Украины Максим Кличко в интервью Be Basket рассказал о своем отношении к боксу.

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Кличко-младший не любит бокс

По словам Максима, он осознает вес фамилии Кличко в мире спорта и считает привилегией ее носить. При этом, он стремится оставить собственный след благодаря своим достижениям.

Максим рассказал, что бокс никогда не привлекал его так, как баскетбол, любовь к которому зародилась на уличной площадке в парке, где он открыл свою страсть.

Максим подчеркнул, что видит в себе потенциал и тяготеет к европейскому стилю игры.

Кличко-младший уже дебютировал за национальную команду и вошел в расширенный состав сборной Украины U-20 для подготовки к Евробаскету-2025 в Дивизионе А, который состоится в июле в Польше.

В сезоне 2024/25 он выступал за юношескую команду "Монако".

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