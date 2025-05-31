Син Віталія Кличка Максим розповів, чому обрав баскетбол, а не бокс

Максим Кличко. Фото: instagram.com/maximklitschko1

У мера Києва та колишнього чемпіона світу з боксу Віталія Кличка син професійно займається спортом. При цьому, він обрав не бокс, а баскетбол.

Гравець молодіжної та національної збірної України Максим Кличко в інтерв’ю Be Basket розповів про своє відношення до боксу.

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Кличко-молодший не любить бокс

За словами Максима, він усвідомлює вагу прізвища Кличко у світі спорту і вважає привілеєм його носити. При цьому, він прагне залишити власний слід завдяки своїм досягненням.

Максим розповів, що бокс ніколи не приваблював його так, як баскетбол, любов до якого зародилася на вуличному майданчику в парку, де він відкрив свою пристрасть.

Максим підкреслив, що бачить у собі потенціал і тяжіє до європейського стилю гри.

Кличко-молодший, який вже дебютував за національну команду, увійшов до розширеного складу збірної України U-20 для підготовки до Євробаскету-2025 у Дивізіоні А, який відбудеться в липні в Польщі.

У сезоні 2024/25 він виступав за юнацьку команду "Монако".

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