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Главная Спорт Украинец Шульга попал в драфт НБА и отправляется в Бостон

Украинец Шульга попал в драфт НБА и отправляется в Бостон

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 08:48
Шульга в Бостоне — восьмой украинец в истории драфта НБА
Максим Шульга во время матча. Фото: instagram.com/maxshulga_/
Ключові моменти Что известно о Максиме Шульге

В ночь на 27 июня в Бруклине завершился второй раунд баскетбольного драфта НБА. Украинец Максим Шульга был выбран под общим 57-м номером.

Изначально его взял "Орландо Мэджик", но сразу по обмену переход направился в "Бостон Селтикс", сообщает портал Новини.LIVE.

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Это делает Максима Шульгу восьмым украинцем, чей путь лежит в главную баскетбольную лигу мира. Согласно информации инсайдера Джонатана Гивони, "Селтикс" намерены подписать с Шульгой двухсторонний контракт, что позволит ему набивать руку в G‑League и набираться опыта для вклада в основную команду. 

Максим Шульга
Максим Шульга выполняет бросок. Фото: instagram.com/basket_ukraine/

Что известно о Максиме Шульге

Юный баскетболист завершил колледж в VCU, и за последний сезон демонстрировал яркую статистику: в среднем 15 очков, 5.9 подборов и 4 передачи, при этом точность трехочковых — около 38.7 %. Именно такие качества привлекли внимание скаутов и сделали его достойным кандидатом второго раунда.

Для "Бостона" драфт‑2025 стал особенным: "Селтикс" обменяли несколько пиков с "Орландо" и выбрали сразу двоих младших защитников — Амари Уильямса и Максима Шульгу, и это работа на будущее.

Такой выбор становится знаковым не только для Шульги, но и для всего украинского баскетбола. До него последним украинцем на драфте был Святослав Михайлюк в 2018 году, а теперь в НБА начинают играть сразу три его соотечественника, включая Алексея Леня, Михайлюка и теперь самого Шульгу. 

Напомним, киевское "Динамо" завершает первый летний трансфер и подписывает легионера. 

А вот от опытного футболиста, который выступал за сборную Украины, столичный клуб отказался

Тем временем россиянин с опытом выступлений за "Динамо" будет работать тренером во второй лиге турецкого футбола. 

спорт Баскетбол НБА украинские легионеры (баскетбол) Бостон Сэлтикс
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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