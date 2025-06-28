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Головна Спорт Девіда Бекхема госпіталізували — що з ним сталося

Девіда Бекхема госпіталізували — що з ним сталося

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 00:36
Девід Бекхем переніс операцію через нестерпну біль
Девід Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham
Ключові моменти Що сталося з Бекхемом

Легенда англійського футболу та співвласник "Інтер Маямі" Девід Бекхем потрапив до лікарні. Госпіталізація була спричинена нестерпним болем у зап’ясті.

Про інцидент з Бекхемом повідомив портал Daily Mail.

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Девід Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham

Що сталося з Бекхемом

За інформацією джерела, нестерпний біль у зап’ясті Бекхема був спричинений травмою, отриманою ще у 2003 році під час товариського матчу збірної Англії проти Південної Африки.

Першою про госпіталізацію повідомила дружина Бекхема Вікторія, яка поділилася в Instagram світлиною зіркового чоловіка в лікарняному ліжку з рукою в синьому бандажі.

"Швидкого одужання, тату", — написала Викторія.

Дэвид Бекхэм
Девід Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham

За інформацією джерел, 50-річний Бекхем переніс операцію через гвинт, який залишився в передпліччі після операції 22 роки тому та не розчинився, як планувалося. Біль останнім часом став нестерпним, що змусило Девіда звернутися за медичною допомогою.

Травма у 2003 році сталася після незручного падіння внаслідок зіткнення з гравцем ПАР Табангом Молефе. Попри біль, Бекхем тоді асистував Гарету Саутгейту, але був замінений на початку другого тайму.

Зазначимо, що нова операція пройшла успішно, а Вікторія підтримувала чоловіка в лікарні. Бекхем сподівається незабаром повернутися до роботи зі своїм клубом.

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футбол Девід Бекхем Вікторія Бекхем травма лікарня
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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