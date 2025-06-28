Девід Бекхем переніс операцію через нестерпну біль

Девіда Бекхема госпіталізували — що з ним сталося
Легенда англійського футболу та співвласник "Інтер Маямі" Девід Бекхем потрапив до лікарні. Госпіталізація була спричинена нестерпним болем у зап’ясті.
Про інцидент з Бекхемом повідомив портал Daily Mail.
Що сталося з Бекхемом
За інформацією джерела, нестерпний біль у зап’ясті Бекхема був спричинений травмою, отриманою ще у 2003 році під час товариського матчу збірної Англії проти Південної Африки.
Першою про госпіталізацію повідомила дружина Бекхема Вікторія, яка поділилася в Instagram світлиною зіркового чоловіка в лікарняному ліжку з рукою в синьому бандажі.
"Швидкого одужання, тату", — написала Викторія.
За інформацією джерел, 50-річний Бекхем переніс операцію через гвинт, який залишився в передпліччі після операції 22 роки тому та не розчинився, як планувалося. Біль останнім часом став нестерпним, що змусило Девіда звернутися за медичною допомогою.
Травма у 2003 році сталася після незручного падіння внаслідок зіткнення з гравцем ПАР Табангом Молефе. Попри біль, Бекхем тоді асистував Гарету Саутгейту, але був замінений на початку другого тайму.
Зазначимо, що нова операція пройшла успішно, а Вікторія підтримувала чоловіка в лікарні. Бекхем сподівається незабаром повернутися до роботи зі своїм клубом.
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