Як виглядає Христина Шацьких — дружина Миколи Шапаренка

Христина Шацьких. Фото: instagram.com/krishatskykh

Микола Шапаренко не оголошував про своє весілля, але був натяк на це від його дівчини Христини Шацьких. Кохана футболіста — елегантна красуня, яка є донькою легенди "Динамо" Максима Шацьких.

Як виглядає зіркова дружина Шапаренка покаже портал Новини.LIVE.

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Микола Шапаренко та Христина Шацьких. Фото: instagram.com/krishatskykh

Христина активно веде соціальні мережі. У неї в Instagram наразі є 18,6 тисяч фоловерів.

Шапаренко підкорився доньці тренера

Христина, батько якої родом з Узбекистану, у своїй зовнішності має східні мотиви. При цьому привертає увагу не лише своєю красою та довгими ногами, але й елегантністю і відсутністю вульгарщини, на які страждають інші дружини гравців.

Також важливо виділити, що Христина самодостатня на фоні Миколи. Вона має підтримку батька і займається своїми проєктами та самовдосконалюється.

Христина Шацьких. Фото: instagram.com/krishatskykh

Зазначимо, що гравці "Динамо" вийшли з відпустки та почали тренувальний збір в Україні, а продовжать його в Австрії.

Христина Шацьких. Фото: instagram.com/krishatskykh

Нагадаємо, молодий український баскетболіст підписав контракт із найтитулованішою командою НБА.

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