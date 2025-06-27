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Главная Спорт Жена Шапаренко — элегантная красавица со звездным отцом

Жена Шапаренко — элегантная красавица со звездным отцом

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 10:08
Как выглядит Кристина Шацких — жена Николая Шапаренко
Кристина Шацких. Фото: instagram.com/krishatskykh
Ключові моменти Шапаренко покорился дочери тренера

Николай Шапаренко не объявлял о своей свадьбе, но был намек на это от его девушки Кристины Шацких. Возлюбленная футболиста — элегантная красавица, которая является дочерью легенды "Динамо" Максима Шацких.

Как выглядит звездная жена Шапаренко покажет портал Новини.LIVE.

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Кристина Шацких
Николай Шапаренко и Кристина Шацких. Фото: instagram.com/krishatskykh

Кристина активно ведет социальные сети. У нее в Instagram на данный момент есть 18,6 тысяч фолловеров.

Шапаренко покорился дочери тренера

Кристина, отец которой родом из Узбекистана, в своей внешности имеет восточные мотивы. При этом она привлекает внимание не только своей красотой и длинными ногами, но и элегантностью и отсутствием пошлости, которыми страдают другие жены игроков.

Также важно выделить, что Кристина самодостаточна на фоне Николая. Она имеет поддержку отца и занимается своими проектами и самосовершенствуется.

Кристина Шацких
Кристина Шацких. Фото: instagram.com/krishatskykh

Отметим, что игроки "Динамо" вышли из отпуска и начали тренировочный сбор в Украине, а продолжат его в Австрии.

Кристина Шацких
Кристина Шацких. Фото: instagram.com/krishatskykh

Напомним, молодой украинский баскетболист подписал контракт с самой титулованной командой НБА.

Украинская красавица покоряет мужские сердца и хочет выиграть олимпийскую медаль.

"Динамо" договорилось купить очередного известного легионера.

Киевское "Динамо" хотело оформить трансфер своего бывшего защитника.

футбол Динамо Николай Шапаренко жены футболистов Максим Шацких
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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