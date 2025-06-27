Как выглядит Кристина Шацких — жена Николая Шапаренко

Жена Шапаренко — элегантная красавица со звездным отцом
Николай Шапаренко не объявлял о своей свадьбе, но был намек на это от его девушки Кристины Шацких. Возлюбленная футболиста — элегантная красавица, которая является дочерью легенды "Динамо" Максима Шацких.
Как выглядит звездная жена Шапаренко покажет портал Новини.LIVE.
Кристина активно ведет социальные сети. У нее в Instagram на данный момент есть 18,6 тысяч фолловеров.
Шапаренко покорился дочери тренера
Кристина, отец которой родом из Узбекистана, в своей внешности имеет восточные мотивы. При этом она привлекает внимание не только своей красотой и длинными ногами, но и элегантностью и отсутствием пошлости, которыми страдают другие жены игроков.
Также важно выделить, что Кристина самодостаточна на фоне Николая. Она имеет поддержку отца и занимается своими проектами и самосовершенствуется.
Отметим, что игроки "Динамо" вышли из отпуска и начали тренировочный сбор в Украине, а продолжат его в Австрии.
Напомним, молодой украинский баскетболист подписал контракт с самой титулованной командой НБА.
Украинская красавица покоряет мужские сердца и хочет выиграть олимпийскую медаль.
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