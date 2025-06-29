Джейк Пол победил Чавеса-младшего по очкам в бою в тяжелом весе

Джейк Пол — Хулио Сесар Чавес-младший. Фото: Reuters

В Honda Center, Анахайм, США, американский ютубер Джейк Пол провел свой 13-й боксерский поединок. Соперником американца стал экс-чемпион мира в среднем весе мексиканец Хулио Сеcар Чавес-младший.

Бой прошел в лимите первого тяжелого веса (до 90,7 кг), сообщил портал Новини.LIVE.

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Джейк Пол — Хулио Сесар Чавес-младший. Фото: Reuters

Ход боя Пол — Чавес-младший

Чавес-младший, который был на своем пиковом уровне 12 лет назад, с первых раундов спрятался за высоко поднятым блоком и почти не выбрасывал удары.

Джейк, наоборот, выглядел уверенно, контролируя центр ринга, эффективно работая джебом по корпусу.

В пятом раунде Чавес активизировался в конце трехминутки, хотя его размашистые удары не достигали цели.

В седьмом и восьмом раундах Чавес изменил тактику, испытывая выносливость Пола и увеличил количество ударов.

Девятый и десятый раунды оказались самыми интересными, потому что они стали дракой, где Чавес доминировал. Мексиканец начал атаковать сериями, но очень поздно.

Судьи единогласно отдали победу Полу: 99-91, 97-93, 98-92.

Джейк Пол. Фото: Reuters

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