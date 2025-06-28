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Главная Спорт Игрок Динамо Киев отказался возвращаться в Украину из-за войны

Игрок Динамо Киев отказался возвращаться в Украину из-за войны

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 11:50
Игрок Динамо снова отказался возвращаться в Украину
Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский. Фото: "Динамо" Киев
Ключові моменти Цитаишвили не приедет в "Динамо"

Киевское "Динамо" в летнее трансферное окно активно ищет нового вингера. Однако, у команды есть на контракте два вингера, которые боятся ехать в Украину из-за войны.

Снова в Украину не приедет игрок сборной Грузии Георгий Цитаишвили, передает портал Sportal.bg.

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Георгий Цитаишвили. Фото: instagram.com/giotsitaishvili11

Цитаишвили не приедет в "Динамо"

Цитаишвили не хочет возвращаться в Украину и выбирает новый клуб для продолжения карьеры.

В прошлом сезоне футболист играл за испанскую "Гранаду" из второго дивизиона, но хочет пойти на повышение.

Цитаишвили получил предложение от болгарского ЦСКА София, а также надеется на интерес от клубов Ла Лиги. Сейчас он взял десять дней для определения будущего.

Согласно "аннексу ФИФА", Цитаишвили не обязан возвращаться в "Динамо", поскольку его контракт действовал на момент начала полномасштабного вторжения России в Украину. В составе киевлян вингер не закрепился, проведя большую часть карьеры в арендах: в одесском "Черноморце", полтавской "Ворскле", а также клубах Польши, Грузии и Испании.

Напомним, дочь легенды "Динамо" Максима Шацких вышла замуж за Николая Шапаренко.

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Хаби Алонсо после прихода в мадридский "Реал" рассказал, что он хочет увидеть.

Почему Петр Порошенко не присутствует в футболе — ответил на это президент "Ингульца" Александр Поворознюк.

футбол аренда Динамо УПЛ Георгий Цитаишвили
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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