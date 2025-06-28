Игрок Динамо снова отказался возвращаться в Украину

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" в летнее трансферное окно активно ищет нового вингера. Однако, у команды есть на контракте два вингера, которые боятся ехать в Украину из-за войны.

Снова в Украину не приедет игрок сборной Грузии Георгий Цитаишвили, передает портал Sportal.bg.

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Георгий Цитаишвили. Фото: instagram.com/giotsitaishvili11

Цитаишвили не приедет в "Динамо"

Цитаишвили не хочет возвращаться в Украину и выбирает новый клуб для продолжения карьеры.

В прошлом сезоне футболист играл за испанскую "Гранаду" из второго дивизиона, но хочет пойти на повышение.

Цитаишвили получил предложение от болгарского ЦСКА София, а также надеется на интерес от клубов Ла Лиги. Сейчас он взял десять дней для определения будущего.

Согласно "аннексу ФИФА", Цитаишвили не обязан возвращаться в "Динамо", поскольку его контракт действовал на момент начала полномасштабного вторжения России в Украину. В составе киевлян вингер не закрепился, проведя большую часть карьеры в арендах: в одесском "Черноморце", полтавской "Ворскле", а также клубах Польши, Грузии и Испании.

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