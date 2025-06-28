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Головна Спорт Гравець Динамо Київ відмовився повертатись в Україну через війну

Гравець Динамо Київ відмовився повертатись в Україну через війну

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 11:50
Гравець Динамо знову відмовився повертатися до України
Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: "Динамо" Київ
Ключові моменти Цитаїшвілі не приїде в "Динамо"

Київське "Динамо" в літнє трансферне вікно активно шукає нового вінгера. Однак, у команди є на контракті два вінгери, які бояться їхати в Україну через війну.

Знову в Україну не приїде гравець збірної Грузії Георгій Цитаїшвілі, передає портал Sportal.bg.

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Георгій Цитаїшвілі. Фото: instagram.com/giotsitaishvili11

Цитаїшвілі не приїде в "Динамо"

Цитаїшвілі не хоче повертатися в Україну та обирає новий клуб для продовження кар’єри.

Минулого сезону футболіст грав за іспанську "Гранаду" з другого дивізіону, але хоче піти на підвищення.

Цитаїшвілі отримав пропозицію від болгарського ЦСКА Софія, а також сподівається на інтерес від клубів Ла Ліги. Наразі він узяв десять днів для визначення майбутнього.

Згідно з "анексом ФІФА", Цитаїшвілі не зобов’язаний повертатися до "Динамо", оскільки його контракт діяв на момент початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У складі киян вінгер не закріпився, провівши більшу частину кар’єри в орендах: в одеському "Чорноморці", полтавській "Ворсклі", а також клубах Польщі, Грузії та Іспанії.

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футбол оренда Динамо УПЛ Георгій Цітаішвілі
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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