Гравець Динамо знову відмовився повертатися до України

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" в літнє трансферне вікно активно шукає нового вінгера. Однак, у команди є на контракті два вінгери, які бояться їхати в Україну через війну.

Знову в Україну не приїде гравець збірної Грузії Георгій Цитаїшвілі, передає портал Sportal.bg.

Реклама

Читайте також:

Георгій Цитаїшвілі. Фото: instagram.com/giotsitaishvili11

Цитаїшвілі не приїде в "Динамо"

Цитаїшвілі не хоче повертатися в Україну та обирає новий клуб для продовження кар’єри.

Минулого сезону футболіст грав за іспанську "Гранаду" з другого дивізіону, але хоче піти на підвищення.

Цитаїшвілі отримав пропозицію від болгарського ЦСКА Софія, а також сподівається на інтерес від клубів Ла Ліги. Наразі він узяв десять днів для визначення майбутнього.

Згідно з "анексом ФІФА", Цитаїшвілі не зобов’язаний повертатися до "Динамо", оскільки його контракт діяв на момент початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У складі киян вінгер не закріпився, провівши більшу частину кар’єри в орендах: в одеському "Чорноморці", полтавській "Ворсклі", а також клубах Польщі, Грузії та Іспанії.

Нагадаємо, донька легенди "Динамо" Максима Шацьких вийшла заміж за Миколу Шапаренка.

Київське "Динамо" не захотіло підсилювати центр захисту надійним футболістом.

Хабі Алонсо після приходу в мадридський "Реал" розповів, що він хоче побачити.

Чому Петро Порошенко не присутній в футболі — відповів на це президент "Інгульця" Олександр Поворознюк.