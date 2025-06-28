Трабзонспор отклонил предложение в 10 млн за Батагова

Арсений Батагов и Даниил Сикан. Фото: "Трабзонспор"

Турецкий "Трабзонспор" является наиболее активной иностранной командой на украинском трансферном рынке. За последние сезоны они купили защитника Арсения Батагова, вингера Александра Зубкова и нападающего Даниила Сикана.

При этом, клуб уже получает предложения за Батагова, сообщил портал Günebakış Haber.

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Батагов может уйти из "Трабзонспора"

Руководство "Трабзонспора" заявило, что за талантливого центрбека с хорошим первым пасом один из клубов предложил 10 миллионов евро, но они отказали, поскольку оценивают игрока минимум в 15-20 миллионов евро.

Батагов перешел из луганской "Зари" за 1,83 миллиона евро и долго не играл, пока не травмировался один из конкурентов. После этого Арсений получил шанс и выиграл конкуренцию в стартовом составе.

В сезоне 2024/2025 гг. он провел 23 матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Батаговым интересуются клубы из Италии, Англии и Франции, которые находятся в середине турнирной таблицы.

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