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Главная Спорт За украинского футболиста Трабзонспору предложили 10 млн евро

За украинского футболиста Трабзонспору предложили 10 млн евро

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 15:23
Трабзонспор отклонил предложение в 10 млн за Батагова
Арсений Батагов и Даниил Сикан. Фото: "Трабзонспор"
Ключові моменти Батагов может уйти из "Трабзонспора"

Турецкий "Трабзонспор" является наиболее активной иностранной командой на украинском трансферном рынке. За последние сезоны они купили защитника Арсения Батагова, вингера Александра Зубкова и нападающего Даниила Сикана.

При этом, клуб уже получает предложения за Батагова, сообщил портал Günebakış Haber.

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Арсений Батагов. Фото: "Трабзонспор"

Батагов может уйти из "Трабзонспора"

Руководство "Трабзонспора" заявило, что за талантливого центрбека с хорошим первым пасом один из клубов предложил 10 миллионов евро, но они отказали, поскольку оценивают игрока минимум в 15-20 миллионов евро.

Батагов перешел из луганской "Зари" за 1,83 миллиона евро и долго не играл, пока не травмировался один из конкурентов. После этого Арсений получил шанс и выиграл конкуренцию в стартовом составе.

В сезоне 2024/2025 гг. он провел 23 матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Батаговым интересуются клубы из Италии, Англии и Франции, которые находятся в середине турнирной таблицы.

Напомним, футболист киевского "Динамо" не хочет возвращаться в Украину, которая является его второй родиной.

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Дочь легенды "Динамо" Максима Шацкого вышла замуж за Николая Шапаренко.

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Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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