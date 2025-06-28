Трабзонспор відхилив пропозицію в 10 млн за Батагова

Арсеній Батагов та Данило Сікан. Фото: "Трабзонспор"

Турецький "Трабзонспор" є найбільш активною іноземною командою на українському трансферному ринку. За останні сезони вони купили захисника Арсенія Батагова, вінгера Олександра Зубкова та нападника Данила Сікана.

При цьому, клуб вже отримує пропозиції за Батагова, повідомив портал Günebakış Haber.

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Батагов може піти з "Трабзонспора"

Керівництво "Трабзонспора" заявило, що за талановитого центрбека з хорошим першим пасом один з клубів запропонував 10 мільйонів євро, але вони відмовили, оскільки оцінюють гравця щонайменше у 15-20 мільйонів євро.

Батагов перейшов із луганської "Зорі" за 1,83 мільйона євро й довго не грав поки не травмувався один з конкурентів. Після цього Арсеній отримав шанс та виграв конкуренцію в стартовому складі.

У сезоні 2024/2025 рр. він провів 23 матчі, забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Батаговим цікавляться клуби з Італії, Англії та Франції, які знаходяться в середині турнірної таблиці.

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