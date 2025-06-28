Судаков відпочив у елітному готелі на Криті — фото

Судаков показав свій розкішний відпочинок на морі
Півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков провів важкий минулий сезон, в якому команда стала лише третьою в УПЛ. Тому йому був необхідний хороший відпочинок на морському узбережжі.
Для відпочинку Георгій вибрав морське узбережжя Греції, повідомив портал Новини.LIVE.
Де Судаков провів відпустку
Георгій не повідомив де відпочивав, але за опублікованими фото можна прийти до висновку, що це був п'ятизірковий готель Blue Palace на острові Крит.
Судаков показав на фото неймовірну природу та ландшафти, які вони з родиною побачили на Криті.
Стосовно готелю, то найдешевші номери в ньому стартують від 410 євро за ніч. Саме стільки коштує номер з видом на море.
Номер із приватним басейном обійдеться у 520 євро. За Junior suite з видом на море доведеться заплатити 583 євро, а за покращений — 875 євро.
Найдорожчі варіанти — це Island luxury suite за 1 278 євро та Royal Blue Villa, де ніч проживання коштує понад 5 000 євро.
Зазначимо, що попри хороший відпочинок Судаков вже повернувся в "Шахтар" та готується до сезону в Словенії.
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