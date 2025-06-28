Судаков відпочив у елітному готелі на Криті — фото

Георгій Судаков. Фото: instagram.com/sudakov_11

Півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков провів важкий минулий сезон, в якому команда стала лише третьою в УПЛ. Тому йому був необхідний хороший відпочинок на морському узбережжі.

Для відпочинку Георгій вибрав морське узбережжя Греції, повідомив портал Новини.LIVE.

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Георгій не повідомив де відпочивав, але за опублікованими фото можна прийти до висновку, що це був п'ятизірковий готель Blue Palace на острові Крит.

Георгій Судаков. Фото: instagram.com/sudakov_11

Судаков показав на фото неймовірну природу та ландшафти, які вони з родиною побачили на Криті.

Стосовно готелю, то найдешевші номери в ньому стартують від 410 євро за ніч. Саме стільки коштує номер з видом на море.

Георгій Судаков. Фото: instagram.com/sudakov_11

Номер із приватним басейном обійдеться у 520 євро. За Junior suite з видом на море доведеться заплатити 583 євро, а за покращений — 875 євро.

Найдорожчі варіанти — це Island luxury suite за 1 278 євро та Royal Blue Villa, де ніч проживання коштує понад 5 000 євро.

Георгій Судаков. Фото: instagram.com/sudakov_11

Зазначимо, що попри хороший відпочинок Судаков вже повернувся в "Шахтар" та готується до сезону в Словенії.

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