Судаков отдохнул в элитном отеле на Крите — фото

Георгий Судаков. Фото: instagram.com/sudakov_11

Полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков провел тяжелый прошлый сезон, в котором команда стала лишь третьей в УПЛ. Поэтому ему был необходим хороший отдых на морском побережье.

Для отдыха Георгий выбрал морское побережье Греции, сообщил портал Новини.LIVE.

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Георгий не сообщил, где отдыхал, но по опубликованным фото можно прийти к выводу, что это был пятизвездочный отель Blue Palace на острове Крит.

Георгий Судаков. Фото: instagram.com/sudakov_11

Судаков показал на фото невероятную природу и ландшафты, которые они с семьей увидели на Крите.

Относительно отеля, то самые дешевые номера в нем стартуют от 410 евро за ночь. Именно столько стоит номер с видом на море.

Георгий Судаков. Фото: instagram.com/sudakov_11

Номер с бассейном обойдется в 520 евро. За Junior suite с видом на море придется заплатить 583 евро, а за улучшенный — 875 евро.

Самые дорогие варианты — это Island luxury suite за 1 278 евро и Royal Blue Villa, где ночь проживания стоит более 5 000 евро.

Георгий Судаков. Фото: instagram.com/sudakov_11

Отметим, что несмотря на хороший отдых Судаков уже вернулся в "Шахтер" и готовится к сезону в Словении.

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