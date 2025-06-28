Судаков отдохнул в элитном отеле на Крите — фото

Судаков показал свой роскошный отдых на море
Полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков провел тяжелый прошлый сезон, в котором команда стала лишь третьей в УПЛ. Поэтому ему был необходим хороший отдых на морском побережье.
Для отдыха Георгий выбрал морское побережье Греции, сообщил портал Новини.LIVE.
Где Судаков провел отпуск
Георгий не сообщил, где отдыхал, но по опубликованным фото можно прийти к выводу, что это был пятизвездочный отель Blue Palace на острове Крит.
Судаков показал на фото невероятную природу и ландшафты, которые они с семьей увидели на Крите.
Относительно отеля, то самые дешевые номера в нем стартуют от 410 евро за ночь. Именно столько стоит номер с видом на море.
Номер с бассейном обойдется в 520 евро. За Junior suite с видом на море придется заплатить 583 евро, а за улучшенный — 875 евро.
Самые дорогие варианты — это Island luxury suite за 1 278 евро и Royal Blue Villa, где ночь проживания стоит более 5 000 евро.
Отметим, что несмотря на хороший отдых Судаков уже вернулся в "Шахтер" и готовится к сезону в Словении.
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