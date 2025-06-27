Трансфер Зубкова — Трабзонспор отримав вигідну пропозицію

Зубков може залишити Трабзонспор, ним цікавляться гранди
Майбутнє півзахисника збірної України Олександра Зубкова в турецькому "Трабзонспорі" опинилося під питанням. На агентів гравця вийшли кілька клубів, зацікавлених у його трансфері.
Потенційні покупці готові зробити досить вигідні пропозиції, які можуть змінити позицію "Трабзонспора" щодо утримання футболіста, повідомляє Günebakış.
Про офіційні переговори поки не повідомляється, але інтерес до Олександра Зубкова вже зафіксовано. Загалом за сезон 28-річний півзахисник став одним із найкращих гравців турецької команди, що визнали як колишній тренер "Трабзонспора", так й новий наставник Фатіх Текке.
Зубков став одним із лідерів "Трабзонспора"
Контракт українського вінгера з турецьким клубом діє до 30 червня 2029 року, а його поточна ринкова вартість за версією Transfermarkt становить 8 млн євро.
У минулому сезоні Олександр Зубков провів за "Трабзонспор" 20 матчів. На його рахунку 8 забитих м'ячів та 3 результативні передачі, що робить його одним із найефективніших гравців команди за системою гол+пас.
Зараз гравець продовжує відпочивати, як і низка інших легіонерів клубу. Рішення щодо трансферу, найімовірніше, ухвалюватимуть уже в липні, ближче до старту передсезонної підготовки.
Нагадаємо, "Динамо" відмовилося від повернення гравця, який раніше вже виступав за клуб.
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