Трансфер Зубкова — Трабзонспор отримав вигідну пропозицію

Олександр Зубков святкує гол. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Майбутнє півзахисника збірної України Олександра Зубкова в турецькому "Трабзонспорі" опинилося під питанням. На агентів гравця вийшли кілька клубів, зацікавлених у його трансфері.

Потенційні покупці готові зробити досить вигідні пропозиції, які можуть змінити позицію "Трабзонспора" щодо утримання футболіста, повідомляє Günebakış.

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Про офіційні переговори поки не повідомляється, але інтерес до Олександра Зубкова вже зафіксовано. Загалом за сезон 28-річний півзахисник став одним із найкращих гравців турецької команди, що визнали як колишній тренер "Трабзонспора", так й новий наставник Фатіх Текке.

Олександр Зубков під час атаки. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Зубков став одним із лідерів "Трабзонспора"

Контракт українського вінгера з турецьким клубом діє до 30 червня 2029 року, а його поточна ринкова вартість за версією Transfermarkt становить 8 млн євро.

У минулому сезоні Олександр Зубков провів за "Трабзонспор" 20 матчів. На його рахунку 8 забитих м'ячів та 3 результативні передачі, що робить його одним із найефективніших гравців команди за системою гол+пас.

Зараз гравець продовжує відпочивати, як і низка інших легіонерів клубу. Рішення щодо трансферу, найімовірніше, ухвалюватимуть уже в липні, ближче до старту передсезонної підготовки.

Нагадаємо, "Динамо" відмовилося від повернення гравця, який раніше вже виступав за клуб.

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