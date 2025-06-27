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Главная Спорт Зубков может покинуть Трабзонспор, им интересуются гранды

Зубков может покинуть Трабзонспор, им интересуются гранды

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 11:21
Трансфер Зубкова — Трабзонспор получил выгодное предложение
Александр Зубков празднует гол. Фото: instagram.com/trabzonspor/
Ключові моменти Зубков стал одним из лидеров "Трабзонспора"

Будущее полузащитника сборной Украины Александра Зубкова в турецком "Трабзонспоре" оказалось под вопросом. На агентов игрока вышли несколько клубов, заинтересованных в его трансфере.

Потенциальные покупатели готовы сделать достаточно выгодные предложения, которые могут изменить позицию "Трабзонспора" по удержанию футболиста, сообщает Günebakış.

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Официальных переговоров пока не сообщается, но интерес к Александру Зубкову уже зафиксирован. Всего за сезон 28-летний полузащитник стал одним из лучших игроков турецкой команды, что признали как бывший тренер "Трабзонспора", так и новый наставник Фатих Текке. 

Александр Зубков
Александр Зубков во время атаки. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Зубков стал одним из лидеров "Трабзонспора"

Контракт украинского вингера с турецким клубом действует до 30 июня 2029 года, а его текущая рыночная стоимость по версии Transfermarkt составляет 8 млн евро.

В минувшем сезоне Александр Зубков провел за "Трабзонспор" 20 матчей. На его счету 8 забитых мячей и 3 результативные передачи, что делает его одним из самых эффективных игроков команды по системе гол+пас.

Сейчас игрок продолжает отдыхать, как и ряд других легионеров клуба. Решение по трансферу, скорее всего, будет приниматься уже в июле, ближе к старту предсезонной подготовки. 

Напомним, "Динамо" отказалось от возвращения игрока, ранее уже выступавшего за клуб.

Киевляне близки к подписанию первого новичка в это межсезонье.

София Голиченко — фигуристка, которую называют одной из самых эффектных спортсменок в Украине.

Николай Шапаренко связал свою жизнь с дочерью бывшей звезды "Динамо".

спорт футбол Футбол трансферы Александр Зубков Трабзонспор
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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