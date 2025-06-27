Челси ищет способ расторгнуть контракт с Мудриком

Михаил Мудрик спорит с судьей. Кадр из видео

Бывший генеральный директор "Эвертона" Кит Вайнесс прокомментировал возможное будущее Михаила Мудрика в "Челси" на фоне последних событий. По его мнению, лондонский клуб может пойти на официальное расторжение контракта с украинским вингером.

Кит Вайнесс заявил, что ситуация с Михаилом Мудриком вызывает серьезное беспокойство, сообщает Football Insider.

Реклама

Читайте также:

Согласно мнению эксперта, окончательных выводов пока делать рано, поскольку неизвестны все детали дела и не была озвучена позиция защиты игрока. В то же время он отметил, что, опираясь на предыдущий опыт, подобные случаи редко заканчиваются благополучно для футболистов.

Михаил Мудрик во время матча. Кадр из видео

Прецеденты по делу Мудрика

Вайнесс напомнил о ситуации с Адрианом Муту, которого "Челси" уволил за нарушение антидопинговых правил. По мнению эксперта, ситуация с Мудриком может стать аналогичной по юридической сложности и последствиям для обеих сторон.

Эксперт считает, что Мудрик может стать первым громким кейсом среди игроков, подписанных по новой трансферной политике "Челси" — когда клуб покупал молодых футболистов за большие деньги и заключал с ними сверхдолгосрочные контракты. В случае с Мудриком соглашение рассчитано до 2031 года.

"Я надеюсь, что у них были хорошие юристы, которые прописывали эти контракты. Потому что сейчас наступает проверка: смогут ли они избавиться от его зарплаты быстро и юридически грамотно", — добавил Вайнесс.

Напомним, Николай Шапаренко выбрал в жены дочь легендарного игрока "Динамо" — как выглядит девушка.

Показываем, кто такая София Голиченко, одна из самых красивых фигуристок Украины.

Киевское "Динамо" близко к завершению трансфера первого летнего новичка в нынешнее межсезонье.

Ранее киевский клуб отказался возвращать футболиста, который уже выступал за "Динамо".