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Главная Спорт Мудрик может стать первой жертвой стратегии Челси

Мудрик может стать первой жертвой стратегии Челси

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Дата публикации 27 июня 2025 10:53
Челси ищет способ расторгнуть контракт с Мудриком
Михаил Мудрик спорит с судьей. Кадр из видео
Ключові моменти Прецеденты по делу Мудрика

Бывший генеральный директор "Эвертона" Кит Вайнесс прокомментировал возможное будущее Михаила Мудрика в "Челси" на фоне последних событий. По его мнению, лондонский клуб может пойти на официальное расторжение контракта с украинским вингером.

Кит Вайнесс заявил, что ситуация с Михаилом Мудриком вызывает серьезное беспокойство, сообщает Football Insider.

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Согласно мнению эксперта, окончательных выводов пока делать рано, поскольку неизвестны все детали дела и не была озвучена позиция защиты игрока. В то же время он отметил, что, опираясь на предыдущий опыт, подобные случаи редко заканчиваются благополучно для футболистов. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик во время матча. Кадр из видео

Прецеденты по делу Мудрика 

Вайнесс напомнил о ситуации с Адрианом Муту, которого "Челси" уволил за нарушение антидопинговых правил. По мнению эксперта, ситуация с Мудриком может стать аналогичной по юридической сложности и последствиям для обеих сторон.

Эксперт считает, что Мудрик может стать первым громким кейсом среди игроков, подписанных по новой трансферной политике "Челси" — когда клуб покупал молодых футболистов за большие деньги и заключал с ними сверхдолгосрочные контракты. В случае с Мудриком соглашение рассчитано до 2031 года.

"Я надеюсь, что у них были хорошие юристы, которые прописывали эти контракты. Потому что сейчас наступает проверка: смогут ли они избавиться от его зарплаты быстро и юридически грамотно", — добавил Вайнесс. 

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Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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