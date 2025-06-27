Челсі шукає спосіб розірвати контракт із Мудриком

Мудрик може стати першою жертвою стратегії Челсі
Колишній генеральний директор "Евертона" Кіт Вайнесс прокоментував можливе майбутнє Михайла Мудрика в "Челсі" на тлі останніх подій. На його думку, лондонський клуб може піти на офіційне розірвання контракту з українським вінгером.
Кіт Вайнесс заявив, що ситуація з Михайлом Мудриком викликає серйозне занепокоєння, повідомляє Football Insider.
Згідно з думкою експерта, остаточних висновків поки що робити зарано, оскільки невідомі всі деталі справи й не було озвучено позицію захисту гравця. Водночас він зазначив, що, спираючись на попередній досвід, подібні випадки рідко закінчуються благополучно для футболістів.
Прецеденти у справі Мудрика
Вайнесс нагадав про ситуацію з Адріаном Муту, якого "Челсі" звільнив за порушення антидопінгових правил. На думку експерта, ситуація з Мудриком може стати аналогічною за юридичною складністю і наслідками для обох сторін.
Експерт вважає, що Мудрик може стати першим гучним кейсом серед гравців, підписаних за новою трансферною політикою "Челсі" - коли клуб купував молодих футболістів за великі гроші й укладав із ними занадто довгострокові контракти. У випадку з Мудриком угода розрахована до 2031 року.
"Я сподіваюся, що в них були хороші юристи, які прописували ці контракти. Тому що зараз настає перевірка: чи зможуть вони позбутися його зарплати швидко і юридично грамотно", — додав Вайнесс.
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