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Головна Спорт Мудрик може стати першою жертвою стратегії Челсі

Мудрик може стати першою жертвою стратегії Челсі

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 10:53
Челсі шукає спосіб розірвати контракт із Мудриком
Михайло Мудрик сперечається із суддею. Кадр із відео
Ключові моменти Прецеденти у справі Мудрика

Колишній генеральний директор "Евертона" Кіт Вайнесс прокоментував можливе майбутнє Михайла Мудрика в "Челсі" на тлі останніх подій. На його думку, лондонський клуб може піти на офіційне розірвання контракту з українським вінгером.

Кіт Вайнесс заявив, що ситуація з Михайлом Мудриком викликає серйозне занепокоєння, повідомляє Football Insider.

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Згідно з думкою експерта, остаточних висновків поки що робити зарано, оскільки невідомі всі деталі справи й не було озвучено позицію захисту гравця. Водночас він зазначив, що, спираючись на попередній досвід, подібні випадки рідко закінчуються благополучно для футболістів.

Михаил Мудрик
Михайло Мудрик під час матчу. Кадр із відео

Прецеденти у справі Мудрика

Вайнесс нагадав про ситуацію з Адріаном Муту, якого "Челсі" звільнив за порушення антидопінгових правил. На думку експерта, ситуація з Мудриком може стати аналогічною за юридичною складністю і наслідками для обох сторін.

Експерт вважає, що Мудрик може стати першим гучним кейсом серед гравців, підписаних за новою трансферною політикою "Челсі" - коли клуб купував молодих футболістів за великі гроші й укладав із ними занадто довгострокові контракти. У випадку з Мудриком угода розрахована до 2031 року.

"Я сподіваюся, що в них були хороші юристи, які прописували ці контракти. Тому що зараз настає перевірка: чи зможуть вони позбутися його зарплати швидко і юридично грамотно", — додав Вайнесс.

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спорт футбол Збірна України з футболу Михайло Мудрик Челсі Дискваліфікація
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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