Челсі шукає спосіб розірвати контракт із Мудриком

Михайло Мудрик сперечається із суддею. Кадр із відео

Колишній генеральний директор "Евертона" Кіт Вайнесс прокоментував можливе майбутнє Михайла Мудрика в "Челсі" на тлі останніх подій. На його думку, лондонський клуб може піти на офіційне розірвання контракту з українським вінгером.

Кіт Вайнесс заявив, що ситуація з Михайлом Мудриком викликає серйозне занепокоєння, повідомляє Football Insider.

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Згідно з думкою експерта, остаточних висновків поки що робити зарано, оскільки невідомі всі деталі справи й не було озвучено позицію захисту гравця. Водночас він зазначив, що, спираючись на попередній досвід, подібні випадки рідко закінчуються благополучно для футболістів.

Михайло Мудрик під час матчу. Кадр із відео

Прецеденти у справі Мудрика

Вайнесс нагадав про ситуацію з Адріаном Муту, якого "Челсі" звільнив за порушення антидопінгових правил. На думку експерта, ситуація з Мудриком може стати аналогічною за юридичною складністю і наслідками для обох сторін.

Експерт вважає, що Мудрик може стати першим гучним кейсом серед гравців, підписаних за новою трансферною політикою "Челсі" - коли клуб купував молодих футболістів за великі гроші й укладав із ними занадто довгострокові контракти. У випадку з Мудриком угода розрахована до 2031 року.

"Я сподіваюся, що в них були хороші юристи, які прописували ці контракти. Тому що зараз настає перевірка: чи зможуть вони позбутися його зарплати швидко і юридично грамотно", — додав Вайнесс.

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