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Головна Спорт Джейк Пол в непростому поєдинку здолав Чавеса-молодшого

Джейк Пол в непростому поєдинку здолав Чавеса-молодшого

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 09:47
Джейк Пол переміг Чавеса-молодшого за очками в бою у важкій вазі
Джейк Пол — Хуліо Сесар Чавес-молодший. Фото: Reuters
Ключові моменти Хід бою Пол — Чавес-молодший

В Honda Center, Анахайм, США, американський ютубер Джейк Пол провів свій 13-й боксерський поєдинок. Суперником американця став ексчемпіон світу в середній вазі мексиканець Хуліо Сеcар Чавес-молодший.

Бій пройшов у ліміті першої важкої ваги (до 90,7 кг), повідомив портал Новини.LIVE.

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Джейк Пол — Хулио Сесар Чавес-младший
Джейк Пол — Хуліо Сесар Чавес-молодший. Фото: Reuters

Хід бою Пол — Чавес-молодший

Чавес-молодший, який був на своєму піковому рівні 12 років тому з перших раундів заховався за високо піднятим блоком та майже не викидав удари.

Джейк, навпаки виглядав впевнено, контролюючи центр рингу, ефективно працюючи джебом по корпусу.

У п’ятому раунді Чавес активізувався наприкінці трихвилинки, хоча його розмашисті удари не досягали цілі.

У сьомому та восьмому раундах Чавес змінив тактику, випробовуючи витривалість Пола та збільшив кількість ударів.

Дев’ятий та десятий раунди виявилися найцікавішими, бо вони стали бійкою, де Чавес домінував. Мексиканець почав атакувати серіями, але дуже пізно.

Судді одноголосно віддали перемогу Полу: 99-91, 97-93, 98-92.

Джейк Пол — Хулио Сесар Чавес-младший
Джейк Пол. Фото: Reuters

Нагадаємо, грузинський легіонер київського "Динамо" не планує повертатися в Україну через війну.

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бокс єдиноборства професійний бокс Джейк Пол Хуліо Сесар Чавес-молодший
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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