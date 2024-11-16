Бій Пола та Тайсона встановив рекорд із доходів за проданими квитками

Майк Тайсон вийшов на ринг. Фото: USA TODAY Sports

В Арлінгтоні США на стадіоні для американського футболу пройшло велике боксерське шоу. У головній події 27-річний блогер Джейк Пол зустрівся у бою з 58-річним ексчемпіоном світу Майком Тайсоном.

Цей поєдинок став рекордним за доходами, отриманими за продаж квитків поза територією Лас-Вегасу, повідомив інсайдер Майк Бенсон.

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Бій Пол — Тайсон зібрав багато глядачів

На поєдинок Пола та Тайсона розпродали понад 70 тисяч квитків, за які організатори виручили 17,8 мільйона доларів.

Бенсон зазначив, що цей поєдинок виручив на 9 млн доларів більше за попередній рекорд, який у 2021 році зібрав бій Сауля Альвареса проти Біллі Джо Сондерса.

Насправді рекорд боїв за межами Лас-Вегаса належить поєдинку Тайсона проти Леннокса Льюїса — 15 тисяч проданих квитків за 19,5 млн доларів.

Якщо брати до уваги Лас-Вегас, то рекорд належить бою Флойда Мейвезера та Менні Пакьяо. Тоді вони зібрали на квитках 80 млн доларів.

Нагадаємо, після поєдинку Джейк Пол поцілував дівчину, яка виявилася призером Олімпійських ігор.

Колишній абсолютний чемпіон світу у двох вагових категоріях Теренс Кроуфорд порівняв Тайсона зі сміттям.

Раніше Пол і Тайсон прокоментували результат бою.