Бой Пола и Тайсона установил рекорд по доходам за проданными билетами

Бой Пола и Тайсона стал рекордсменом — что известно
В Арлингтоне, США на стадионе для американского футбола прошло большое боксерское шоу. В главном событии 27-летний блогер Джейк Пол встретился в бою с 58-летним экс-чемпионом мира Майком Тайсоном.
Этот поединок стал рекордным по доходам, полученным за продажу билетов вне территории Лас-Вегасе, сообщил инсайдер Майк Бенсон.
Бой Пол — Тайсон собрал много зрителей
На поединок Пола и Тайсона распродали более 70 тысяч билетов, за которые организаторы выручили 17,8 миллиона долларов.
Бенсон отметил, что этот поединок выручил на 9 млн долларов больше предыдущего рекорда, который в 2021 году собрал бой Сауля Альвареса против Билли Джо Сондерса.
На самом деле, рекорд боев за пределами Лас-Вегаса принадлежит поединку Тайсона против Леннокса Льюиса — 15 тысяч проданных билетов за 19,5 млн долларов.
Если брать во внимание Лас-Вегас, то рекорд принадлежит бою Флойда Мейвезера и Мэнни Пакьяо. Тогда они собрали на билетах 80 млн долларов.
Напомним, после поединка Джейк Пол поцеловал девушку, которая оказалась призером Олимпийских игр.
Бывший абсолютный чемпион мира в двох весовых категориях Теренс Кроуфорд сравнил Тайсона с мусором.
Ранее Пол и Тайсон прокомментировали итог прошедшего боя.
Читайте Новини.LIVE!