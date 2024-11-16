Бой Пола и Тайсона установил рекорд по доходам за проданными билетами

Майк Тайсон вышел на ринг. Фото: USA TODAY Sports

В Арлингтоне, США на стадионе для американского футбола прошло большое боксерское шоу. В главном событии 27-летний блогер Джейк Пол встретился в бою с 58-летним экс-чемпионом мира Майком Тайсоном.

Этот поединок стал рекордным по доходам, полученным за продажу билетов вне территории Лас-Вегасе, сообщил инсайдер Майк Бенсон.

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Бой Пол — Тайсон собрал много зрителей

На поединок Пола и Тайсона распродали более 70 тысяч билетов, за которые организаторы выручили 17,8 миллиона долларов.

Бенсон отметил, что этот поединок выручил на 9 млн долларов больше предыдущего рекорда, который в 2021 году собрал бой Сауля Альвареса против Билли Джо Сондерса.

На самом деле, рекорд боев за пределами Лас-Вегаса принадлежит поединку Тайсона против Леннокса Льюиса — 15 тысяч проданных билетов за 19,5 млн долларов.

Если брать во внимание Лас-Вегас, то рекорд принадлежит бою Флойда Мейвезера и Мэнни Пакьяо. Тогда они собрали на билетах 80 млн долларов.

Напомним, после поединка Джейк Пол поцеловал девушку, которая оказалась призером Олимпийских игр.

Бывший абсолютный чемпион мира в двох весовых категориях Теренс Кроуфорд сравнил Тайсона с мусором.

Ранее Пол и Тайсон прокомментировали итог прошедшего боя.