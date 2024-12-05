Как грузинские спортсмены поддержали протесты против правительства

Хвича Кварцхелия в матче с Украиной. Фото: Reuters

В Грузии продолжаются массовые протесты против решения правительства приостановить до 2028 года переговоры о вступлении в Евросоюз. Многие известные спортсмены выразили поддержку митингам.

Портал Новини.LIVE выделил грузинских спортсменов, которые поддержали протесты.

Читайте также:

Протесты в Грузии. Фото: Reuters

Грузинские спортсмены поддержали народ

В Грузии футболисты всегда пользовались особым уважением. Страна из поколения в поколение богата талантливыми игроками-индивидуалистами, которых любят и ценят. Самой яркой звездой нынешней сборной является вингер Хвича Кварацхелия.

Хвича, несмотря на то что играл в России, после начала полномасштабного вторжения в Украину сделал все возможное, чтобы покинуть клуб из страны-агрессора. Кварацхелия всегда занимал патриотическую позицию, осуждая действия России, из-за которой Грузия пережила две войны.

"Мне больно за мою страну и народ, тяжело видеть распространяемые видео. Остановите насилие и агрессию. Сегодня Грузия как никогда достойна быть частью Европы", — написал Кварацхелия.

Игрок сборной Грузии Георгий Кочорашвили в социальных сетях призвал граждан к единству, чтобы обеспечить лучшее будущее страны.

Еще один футболист национальной команды, Буду Зивзивадзе, осудил чрезмерное применение силы со стороны спецназа против протестующих.

Футболисты сборной Грузии поддержали протест. Фото: gff.ge

Футболист сборной Грузии и киевского Динамо Георгий Цитаишвили также выразил поддержку проевропейскому курсу страны и протестующим.

"Мне жаль, что в родной Грузии сейчас такое происходит. Мои сестры находятся там. Они тоже вышли на улицу, чтобы защитить Родину. Наш путь всегда был направлен в Европу. Мы не отступим. И я осуждаю насилие", — написал Цитаишвили.

На акции протеста лично присутствовал один из лучших футболистов в истории сборной Грузии Шота Арвеладзе. По его словам, он не смог остаться в стороне после того, как полиция применила насилие к демонстрантам.

Бывший баскетболист НБА, двукратный чемпион сильнейшей лиги в мире, Заза Пачулия опубликовал в социальных сетях сообщение с поддержкой протестующих.

Илия Топурия поддержал протестующих. Фото: instagram.com/iliatopuria/

Чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия также высказался о ситуации. Он выразил поддержку протестующим и выступил против решения прекратить переговоры о вступлении Грузии в ЕС.

Топурия подчеркнул, что ему стыдно видеть, как полицейские обращаются с грузинами и х детьми, и отметил, что это нельзя назвать свободой. Он призвал объединиться ради демократической и свободной Грузии.

Напомним, бывший футболист "Милана" и "Динамо" Каха Каладзе считает, что футболисты сборной Грузии не правы, поддерживая массовые акции протеста в стране.

Также из-за протестов Каладзе сделал украинофобское заявление.