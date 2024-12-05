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Кварцхелия и другие — как спортсмены поддержали протесты в Грузии

5 декабря 2024 08:26
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Как грузинские спортсмены поддержали протесты против правительства
Хвича Кварцхелия в матче с Украиной. Фото: Reuters
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В Грузии продолжаются массовые протесты против решения правительства приостановить до 2028 года переговоры о вступлении в Евросоюз. Многие известные спортсмены выразили поддержку митингам.

Портал Новини.LIVE выделил грузинских спортсменов, которые поддержали протесты.

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Протесты в Грузии. Фото: Reuters

Грузинские спортсмены поддержали народ

В Грузии футболисты всегда пользовались особым уважением. Страна из поколения в поколение богата талантливыми игроками-индивидуалистами, которых любят и ценят. Самой яркой звездой нынешней сборной является вингер Хвича Кварацхелия.

Хвича, несмотря на то что играл в России, после начала полномасштабного вторжения в Украину сделал все возможное, чтобы покинуть клуб из страны-агрессора. Кварацхелия всегда занимал патриотическую позицию, осуждая действия России, из-за которой Грузия пережила две войны.

"Мне больно за мою страну и народ, тяжело видеть распространяемые видео. Остановите насилие и агрессию. Сегодня Грузия как никогда достойна быть частью Европы", — написал Кварацхелия.

Игрок сборной Грузии Георгий Кочорашвили в социальных сетях призвал граждан к единству, чтобы обеспечить лучшее будущее страны.

Еще один футболист национальной команды, Буду Зивзивадзе, осудил чрезмерное применение силы со стороны спецназа против протестующих.

Игроки сборной Грузии по футболу
Футболисты сборной Грузии поддержали протест. Фото: gff.ge

Футболист сборной Грузии и киевского Динамо Георгий Цитаишвили также выразил поддержку проевропейскому курсу страны и протестующим.

"Мне жаль, что в родной Грузии сейчас такое происходит. Мои сестры находятся там. Они тоже вышли на улицу, чтобы защитить Родину. Наш путь всегда был направлен в Европу. Мы не отступим. И я осуждаю насилие", — написал Цитаишвили.

На акции протеста лично присутствовал один из лучших футболистов в истории сборной Грузии Шота Арвеладзе. По его словам, он не смог остаться в стороне после того, как полиция применила насилие к демонстрантам.

Бывший баскетболист НБА, двукратный чемпион сильнейшей лиги в мире, Заза Пачулия опубликовал в социальных сетях сообщение с поддержкой протестующих.

Илия Топурия
Илия Топурия поддержал протестующих. Фото: instagram.com/iliatopuria/

Чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия также высказался о ситуации. Он выразил поддержку протестующим и выступил против решения прекратить переговоры о вступлении Грузии в ЕС.

Топурия подчеркнул, что ему стыдно видеть, как полицейские обращаются с грузинами и х детьми, и отметил, что это нельзя назвать свободой. Он призвал объединиться ради демократической и свободной Грузии.

Напомним, бывший футболист "Милана" и "Динамо" Каха Каладзе считает, что футболисты сборной Грузии не правы, поддерживая массовые акции протеста в стране.

Также из-за протестов Каладзе сделал украинофобское заявление.

Грузия протесты Хвича Кварацхелия Илия Топурия Георгий Цитаишвили протесты в Грузии

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