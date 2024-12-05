Як грузинські спортсмени підтримали протести проти уряду

Хвіча Кварцхелія у матчі з Україною. Фото: Reuters

У Грузії продовжуються масові протести проти рішення уряду призупинити до 2028 року переговори щодо вступу до Євросоюзу. Багато відомих спортсменів висловили підтримку мітингам.

Портал Новини.LIVE виділив грузинських спортсменів, які підтримали протести.

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Грузинські спортсмени підтримали народ

У Грузії футболісти завжди мали особливу повагу. Країна з покоління в покоління була багата на талановитих гравців-індивідуалістів, яких люблять і цінують. Найяскравішою зіркою цієї збірної є вінгер Хвіча Кварацхелія.

Хвіча, всупереч тому, що грав у Росії, після початку повномасштабного вторгнення в Україну зробив усе можливе, щоб залишити клуб із країни-агресора. Кварацхелія завжди займав патріотичну позицію, засуджуючи дії Росії, через яку Грузія пережила дві війни.

"Мені боляче за мою країну і народ, важко бачити відео, що розповсюджується. Зупиніть насильство і агресію. Сьогодні Грузія як ніколи гідна бути частиною Європи", — написав Кварацхелія.

Гравець збірної Грузії Георгій Кочорашвілі у соціальних мережах закликав громадян до єдності, щоб забезпечити найкраще майбутнє країни.

Ще один футболіст національної команди Буду Зівзівадзе засудив надмірне застосування сили з боку спецпризначенців проти протестувальників.

Футболісти збірної Грузії підтримали протест. Фото: gff.ge

Футболіст збірної Грузії та київського "Динамо" Георгій Цитаїшвілі також висловив підтримку проєвропейському курсу країни та протестувальникам.

"Мені шкода, що в рідній Грузії зараз таке відбувається. Мої сестри знаходяться там. Вони теж вийшли на вулицю, щоб захистити Батьківщину. Наш шлях завжди був направлений до Європи. Ми не відступимо. І я засуджую насильство", — написав Цитаїшвілі.

На акції протесту особисто був присутній один із найкращих футболістів в історії збірної Грузії Шота Арвеладзе. За його словами, він не зміг залишитися осторонь після того, як поліція застосувала насильство до демонстрантів.

Колишній баскетболіст НБА, дворазовий чемпіон найсильнішої ліги у світі, Заза Пачулія опублікував у соціальних мережах повідомлення із підтримкою протестувальників.

Ілля Топурія підтримав протестувальників. Фото: instagram.com/iliatopuria/

Чемпіон UFC у напівлегкій вазі Ілля Топурія також висловився про ситуацію. Він висловив підтримку протестувальникам і виступив проти рішення припинити переговори щодо вступу Грузії до ЄС.

Топурія підкреслив, що йому соромно бачити, як поліцейські поводяться з грузинами та їх дітьми, і зазначив, що це не можна назвати свободою. Він закликав об'єднатися заради демократичної та вільної Грузії.

Нагадаємо, колишній футболіст "Мілана" та "Динамо" Каха Каладзе вважає, що футболісти збірної Грузії не мають рації, підтримуючи масові акції протесту в країні.

Також через протести Каладзе зробив українофобську заяву.