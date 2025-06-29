Топурія нокаутував Олівейру та став новим чемпіоном UFC у легкій вазі

Ілія Топурія — Чарльз Олівейра. Фото: Reuters

У Лас-Вегасі пройшов турнір UFC 317. У головній події за титул нового чемпіона у легкій вазі билися ексчемпіон дивізіону бразилець Чарльз Олівейра та непереможний дебютант, ексчемпіон напівлегкої ваги із Грузії Ілія Топурія.

Перемогу в бою здобув Топурія, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Ілія Топурія — Чарльз Олівейра. Фото: Reuters

Тріумф Топурії в легкій вазі

Бій завершився блискавичною перемогою Топурії в першому раунді. При цьому, спершу Ілії довелося пережити важку хвилину.

Олівейра розпочав бій з тейкдауну, але Ілія швидко вибрався з задушливого прийому і перехопив ініціативу, опинившись зверху. Потім він уникнув спроби самбішена на ногу.

Топурія повернувся в стійку і після кількох жорстких розмінів грузин влучив потужним правим ударом у голову, відправивши бразильця в тяжкий нокаут.

Перемога дозволила Топурії завоювати титул у другому дивізіоні UFC, підтвердивши свій статус одного з найнебезпечніших бійців UFC.

Топурія наразі має ідеальний рекорд із 17 перемог без поразок.

Нагадаємо, раніше американський влогер Джейк Пол переміг колишнього чемпіона світу з боксу.

Гравець київського "Динамо" не хоче повертатися в Україну.

Турецький "Трабзонспор" отримав солідну пропозицію за Арсенія Батагова.

Власник "Інтер Маямі" Девід Бекхем був госпіталізований через стару травму.