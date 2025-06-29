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Головна Спорт Топурія нокаутував Олівейру та вдруге став чемпіоном UFC

Топурія нокаутував Олівейру та вдруге став чемпіоном UFC

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 10:53
Топурія нокаутував Олівейру та став новим чемпіоном UFC у легкій вазі
Ілія Топурія — Чарльз Олівейра. Фото: Reuters
Ключові моменти Тріумф Топурії в легкій вазі

У Лас-Вегасі пройшов турнір UFC 317. У головній події за титул нового чемпіона у легкій вазі билися ексчемпіон дивізіону бразилець Чарльз Олівейра та непереможний дебютант, ексчемпіон напівлегкої ваги із Грузії Ілія Топурія.

Перемогу в бою здобув Топурія, повідомив портал Новини.LIVE.

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Ілія Топурія — Чарльз Олівейра. Фото: Reuters

Тріумф Топурії в легкій вазі

Бій завершився блискавичною перемогою Топурії в першому раунді. При цьому, спершу Ілії довелося пережити важку хвилину.

Олівейра розпочав бій з тейкдауну, але Ілія швидко вибрався з задушливого прийому і перехопив ініціативу, опинившись зверху. Потім він уникнув спроби самбішена на ногу.

Топурія повернувся в стійку і після кількох жорстких розмінів грузин влучив потужним правим ударом у голову, відправивши бразильця в тяжкий нокаут.

Перемога дозволила Топурії завоювати титул у другому дивізіоні UFC, підтвердивши свій статус одного з найнебезпечніших бійців UFC.

Топурія наразі має ідеальний рекорд із 17 перемог без поразок.

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ММА UFC змішані єдиноборства Ілія Топурія Чарльз Олівейра
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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