Топурія нокаутував Олівейру та став новим чемпіоном UFC у легкій вазі

Топурія нокаутував Олівейру та вдруге став чемпіоном UFC
У Лас-Вегасі пройшов турнір UFC 317. У головній події за титул нового чемпіона у легкій вазі билися ексчемпіон дивізіону бразилець Чарльз Олівейра та непереможний дебютант, ексчемпіон напівлегкої ваги із Грузії Ілія Топурія.
Перемогу в бою здобув Топурія, повідомив портал Новини.LIVE.
Тріумф Топурії в легкій вазі
Бій завершився блискавичною перемогою Топурії в першому раунді. При цьому, спершу Ілії довелося пережити важку хвилину.
Олівейра розпочав бій з тейкдауну, але Ілія швидко вибрався з задушливого прийому і перехопив ініціативу, опинившись зверху. Потім він уникнув спроби самбішена на ногу.
Топурія повернувся в стійку і після кількох жорстких розмінів грузин влучив потужним правим ударом у голову, відправивши бразильця в тяжкий нокаут.
17 - 0 🌹 pic.twitter.com/G4AJfQ5W4b— Ilia Topuria (@Topuriailia) June 29, 2025
Перемога дозволила Топурії завоювати титул у другому дивізіоні UFC, підтвердивши свій статус одного з найнебезпечніших бійців UFC.
Топурія наразі має ідеальний рекорд із 17 перемог без поразок.
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