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Головна Спорт Усика принизили місцем в рейтингу найкращих боксерів P4P

Усика принизили місцем в рейтингу найкращих боксерів P4P

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 20:04
BoxRec не включив Усика до топ-15 боксерів світу незалежно від ваги
Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Майже всі авторитетні видання роблять рейтинги кращих боксерів поза ваговою категорією. Майже у всіх на першому місці чемпіон світу за версіями WBO, WBC, WBA у надважкій вазі Олександр Усик.

Однак, британська платформа BoxRec не бачить Усика навіть в ТОП-15 кращих, повідомив портал Новини.LIVE.

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В оновленому рейтингу перше місце дісталося японцю Наої Іноуе, який продовжує йти без поразок та достроково перемагати своїх опонентів.

Друге місце посів мексиканець Сауль Альварес, а третю сходинку зайняв ще один японець — Дзюнто Накатані.

Александр Усик
Рейтинг BoxRec. Фото: скриншот

Лише на четвертій позиції опинився американець Теренс Кроуфорд, який готується до бою з Альваресом в другій середній вазі.

Усик, як лідер інших рейтингів, був поставлений лише на 16-ту позицію. Це сталося після того, як він двічі став абсолютним чемпіоном та зачистив дві вагові категорії.

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Олександр Усик бокс суперважка вага професійний бокс українські боксери
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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