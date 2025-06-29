BoxRec не включив Усика до топ-15 боксерів світу незалежно від ваги

Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Майже всі авторитетні видання роблять рейтинги кращих боксерів поза ваговою категорією. Майже у всіх на першому місці чемпіон світу за версіями WBO, WBC, WBA у надважкій вазі Олександр Усик.

Однак, британська платформа BoxRec не бачить Усика навіть в ТОП-15 кращих, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Усика опустили дуже низько

В оновленому рейтингу перше місце дісталося японцю Наої Іноуе, який продовжує йти без поразок та достроково перемагати своїх опонентів.

Друге місце посів мексиканець Сауль Альварес, а третю сходинку зайняв ще один японець — Дзюнто Накатані.

Рейтинг BoxRec. Фото: скриншот

Лише на четвертій позиції опинився американець Теренс Кроуфорд, який готується до бою з Альваресом в другій середній вазі.

Усик, як лідер інших рейтингів, був поставлений лише на 16-ту позицію. Це сталося після того, як він двічі став абсолютним чемпіоном та зачистив дві вагові категорії.

Нагадаємо, американський ютубер Джейк Пол переміг скандального боксера Хулыо Сесара Чавеса-молодшого рішенням суддів.

В Україну не хоче повертатися легіонер столичного "Динамо" Гіо Цитаішвілі.

Турецький "Трабзонспор" може продати українця, але є нюанс.

Грузинський чемпіон UFC Ілія Топурія вдруге став чемпіоном UFC, але в новій ваговій категорії.