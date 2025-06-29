BoxRec не включив Усика до топ-15 боксерів світу незалежно від ваги

Усика принизили місцем в рейтингу найкращих боксерів P4P
Майже всі авторитетні видання роблять рейтинги кращих боксерів поза ваговою категорією. Майже у всіх на першому місці чемпіон світу за версіями WBO, WBC, WBA у надважкій вазі Олександр Усик.
Однак, британська платформа BoxRec не бачить Усика навіть в ТОП-15 кращих, повідомив портал Новини.LIVE.
Усика опустили дуже низько
В оновленому рейтингу перше місце дісталося японцю Наої Іноуе, який продовжує йти без поразок та достроково перемагати своїх опонентів.
Друге місце посів мексиканець Сауль Альварес, а третю сходинку зайняв ще один японець — Дзюнто Накатані.
Лише на четвертій позиції опинився американець Теренс Кроуфорд, який готується до бою з Альваресом в другій середній вазі.
Усик, як лідер інших рейтингів, був поставлений лише на 16-ту позицію. Це сталося після того, як він двічі став абсолютним чемпіоном та зачистив дві вагові категорії.
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