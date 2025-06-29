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Женская сборная Украины по волейболу выиграла Золотую Евролигу

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 23:33
Сборная Украины выиграла Золотую Евролигу-2025, обыграв Венгрию в финале
Сборная Украины по волейболу. Фото: cev.eu

Женская сборная Украины по волейболу сыграла в третьем в своей истории финале Золотой Евролиги. Как и в прошлых матчах, украинки победили.

В финале украинки обыграли команду Венгрии, сообщил портал Новини.LIVE.

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Венгерская команда выглядела ужасно в первом сете, поскольку Украина уверенно контролировала игру. Затем номинальные хозяйки смогли навязать борьбу во втором сете и сравняли счет.

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Однако в третьем сете украинки вернули инициативу и уверенно выиграли матч.

Венгрия — Украина — 1:3 (16:25, 25:23, 15:25, 17:25)

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Третья золотая медаль

Это третье золото женской сборной Украины в истории Золотой Евролиги после триумфов в 2017 и 2023 годах, что делает "сине-желтых" одной из самых успешных команд турнира.

В полуфинале украинки разгромили хозяек турнира, сборную Швеции, в трех сетах. В матче за бронзу шведки уступили Румынии (2:3).

Команда Якуба Глушака сейчас будет готовиться к чемпионату мира, который пройдет в Таиланде с 22 августа по 7 сентября.

Напомним, ранее чемпиона мира по боксу Александра Усика неожиданно не включили в ТОП-15 лучших боксеров вне весовой категории.

Украинка Ярослава Магучих выиграла на командном чемпионате Европы по легкой атлетике.

Венгрия волейбол сборная Украина по волейболу Золотая Евролига Сборная Венгрии по волейболу
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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