Сборная Украины выиграла Золотую Евролигу-2025, обыграв Венгрию в финале

Женская сборная Украины по волейболу выиграла Золотую Евролигу
Женская сборная Украины по волейболу сыграла в третьем в своей истории финале Золотой Евролиги. Как и в прошлых матчах, украинки победили.
В финале украинки обыграли команду Венгрии, сообщил портал Новини.LIVE.
Украинки победили сложных венгерок
Венгерская команда выглядела ужасно в первом сете, поскольку Украина уверенно контролировала игру. Затем номинальные хозяйки смогли навязать борьбу во втором сете и сравняли счет.
Однако в третьем сете украинки вернули инициативу и уверенно выиграли матч.
Венгрия — Украина — 1:3 (16:25, 25:23, 15:25, 17:25)
Третья золотая медаль
Это третье золото женской сборной Украины в истории Золотой Евролиги после триумфов в 2017 и 2023 годах, что делает "сине-желтых" одной из самых успешных команд турнира.
В полуфинале украинки разгромили хозяек турнира, сборную Швеции, в трех сетах. В матче за бронзу шведки уступили Румынии (2:3).
Команда Якуба Глушака сейчас будет готовиться к чемпионату мира, который пройдет в Таиланде с 22 августа по 7 сентября.
Напомним, ранее чемпиона мира по боксу Александра Усика неожиданно не включили в ТОП-15 лучших боксеров вне весовой категории.
Украинка Ярослава Магучих выиграла на командном чемпионате Европы по легкой атлетике.
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