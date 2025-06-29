Збірна України виграла Золоту Євролігу-2025, обігравши Угорщину у фіналі

Жіноча збірна України з волейболу виграла Золоту Євролігу
Жіноча збірна України з волейболу зіграла в третьому в своїй історії фіналі Золотої Євроліги. Як і в минулих матчах, українки перемогли.
У фіналі українки обіграли команду Угорщини, повідомив портал Новини.LIVE.
Українки перемогли складних угорок
Угорська команда виглядала жахливо у першому сеті, оскільки Україна впевнено контролювала гру. Потім номінальні господарки змогли нав’язати боротьбу в другому сеті та зрівняли рахунок.
Однак в третьому сеті українки повернули ініціативу і впевнено виграли матч.
Угорщина — Україна — 1:3 (16:25, 25:23, 15:25, 17:25)
Третя золота медаль
Це третє золото жіночої збірної України в історії Золотої Євроліги після тріумфів у 2017 та 2023 роках, що робить "синьо-жовтих" однією з найуспішніших команд турніру.
У півфіналі українки розгромили господарок турніру, збірну Швеції, у трьох сетах. У матчі за бронзу шведки поступилися Румунії (2:3).
Команда Якуба Глушака наразі готуватиметься до чемпіонату світу, який пройде в Таїланді з 22 серпня по 7 вересня.
Нагадаємо, раніше чемпіона світу з боксу Олександра Усика несподівано не включили в ТОП-15 кращих боксерів поза вагової категорії.
Українка Ярослава Магучіх виграла на командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики.
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