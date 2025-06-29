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Головна Спорт Жіноча збірна України з волейболу виграла Золоту Євролігу

Жіноча збірна України з волейболу виграла Золоту Євролігу

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 23:33
Збірна України виграла Золоту Євролігу-2025, обігравши Угорщину у фіналі
Збірна України з волейболу. Фото: cev.eu

Жіноча збірна України з волейболу зіграла в третьому в своїй історії фіналі Золотої Євроліги. Як і в минулих матчах, українки перемогли.

У фіналі українки обіграли команду Угорщини, повідомив портал Новини.LIVE.

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Українки перемогли складних угорок

Угорська команда виглядала жахливо у першому сеті, оскільки Україна впевнено контролювала гру. Потім номінальні господарки змогли нав’язати боротьбу в другому сеті та зрівняли рахунок.

Однак в третьому сеті українки повернули ініціативу і впевнено виграли матч.

Угорщина — Україна — 1:3 (16:25, 25:23, 15:25, 17:25)

Третя золота медаль

Це третє золото жіночої збірної України в історії Золотої Євроліги після тріумфів у 2017 та 2023 роках, що робить "синьо-жовтих" однією з найуспішніших команд турніру.

У півфіналі українки розгромили господарок турніру, збірну Швеції, у трьох сетах. У матчі за бронзу шведки поступилися Румунії (2:3).

Команда Якуба Глушака наразі готуватиметься до чемпіонату світу, який пройде в Таїланді з 22 серпня по 7 вересня.

Нагадаємо, раніше чемпіона світу з боксу Олександра Усика несподівано не включили в ТОП-15 кращих боксерів поза вагової категорії.

Українка Ярослава Магучіх виграла на командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики.

Угорщина волейбол збірна України з волейболу Золота Євроліга Збірна Угорщини з волейболу
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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