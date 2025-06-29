Магучіх виграла ЧЄ-2025 зі стрибків у висоту з результатом 2.00 м

Ярослава Магучіх. Фото: кадр з відео

На командному чемпіонаті Європи 2025 з легкої атлетики, який проходить у Мадриді, пройшли змагання у жіночих стрибках у висоту. Україну на них представляла олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка Ярослава Магучіх.

За підсумками стрибків другий рік поспіль на турнірі перемогла українка, повідомив портал Новини.LIVE.

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Магучіх розпочала змагання з висоти 1.91 м, яку взяла з першої спроби, пропустивши нижчі планки. На цій позначці залишилося вісім атлеток. Потім українка бездоганно подолала 1.94 м, гарантувавши собі місце в трійці разом із полькою Марією Жодзік та німкенею Імке Оннен.

На висоті 1.97 м Ярослава взяла з третьої спроби, як і Жодзік. Потім Ярослава взяла з першої спроби 2.00 м, який не піддався полячці.

Потім спроба встановити рекорд сезону на 2.03 м не вдалася Магучіх.

Результати стрибків у висоту. Жінки:

Ярослава Магучіх (Україна) — 2.00 м Марія Жодзік (Польща) — 1.97 м Імке Оннен (Німеччина) — 1.94 м

Зазначимо, що це перша перемога Магучіх після других місць в Стокгольмі та Парижі.

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