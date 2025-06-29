Магучіх виграла ЧЄ-2025 зі стрибків у висоту з результатом 2.00 м

Магучіх виграла у стрибках у висоту на командному ЧЄ-2025
На командному чемпіонаті Європи 2025 з легкої атлетики, який проходить у Мадриді, пройшли змагання у жіночих стрибках у висоту. Україну на них представляла олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка Ярослава Магучіх.
За підсумками стрибків другий рік поспіль на турнірі перемогла українка, повідомив портал Новини.LIVE.
Як Магучіх стрибнула найвище
Магучіх розпочала змагання з висоти 1.91 м, яку взяла з першої спроби, пропустивши нижчі планки. На цій позначці залишилося вісім атлеток. Потім українка бездоганно подолала 1.94 м, гарантувавши собі місце в трійці разом із полькою Марією Жодзік та німкенею Імке Оннен.
На висоті 1.97 м Ярослава взяла з третьої спроби, як і Жодзік. Потім Ярослава взяла з першої спроби 2.00 м, який не піддався полячці.
Потім спроба встановити рекорд сезону на 2.03 м не вдалася Магучіх.
Результати стрибків у висоту. Жінки:
- Ярослава Магучіх (Україна) — 2.00 м
- Марія Жодзік (Польща) — 1.97 м
- Імке Оннен (Німеччина) — 1.94 м
Зазначимо, що це перша перемога Магучіх після других місць в Стокгольмі та Парижі.
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