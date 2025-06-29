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Главная Спорт Магучих выиграла в прыжках в высоту на командном ЧЕ-2025

Магучих выиграла в прыжках в высоту на командном ЧЕ-2025

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 22:20
Магучих выиграла ЧЕ-2025 по прыжкам в высоту с результатом 2.00 м
Ярослава Магучих. Фото: кадр из видео

На командном чемпионате Европы 2025 по легкой атлетике, который проходит в Мадриде, прошли соревнования в женских прыжках в высоту. Украину на них представляла олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка Ярослава Магучих.

По итогам прыжков второй год подряд на турнире победила украинка, сообщил портал Новини.LIVE.

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Магучих начала соревнования с высоты 1.91 м, которую взяла с первой попытки, пропустив более низкие планки. На этой отметке осталось восемь атлеток. Затем украинка безупречно преодолела 1.94 м, гарантировав себе место в тройке вместе с полькой Марией Жодзик и немкой Имке Оннен.

На высоте 1.97 м Ярослава взяла планку с третьей попытки, как и Жодзик. Затем Ярослава взяла с первой попытки 2.00 м, которые не поддались полячке.

Затем попытка установить рекорд сезона на 2.03 м не удалась Магучих.

Результаты прыжков в высоту. Женщины:

  1. Ярослава Магучих (Украина) — 2.00 м
  2. Мария Жодзик (Польша) — 1.97 м
  3. Имке Оннен (Германия) — 1.94 м

Отметим, что это первая победа Магучих после вторых мест в Стокгольме и Париже.

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Ярослава Магучих Легкая атлетика прыжки в высоту Чемпионат Европы Сборная Украины по легкой атлетике
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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