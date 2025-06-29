Магучих выиграла ЧЕ-2025 по прыжкам в высоту с результатом 2.00 м

Магучих выиграла в прыжках в высоту на командном ЧЕ-2025
На командном чемпионате Европы 2025 по легкой атлетике, который проходит в Мадриде, прошли соревнования в женских прыжках в высоту. Украину на них представляла олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка Ярослава Магучих.
По итогам прыжков второй год подряд на турнире победила украинка, сообщил портал Новини.LIVE.
Как Магучих прыгнула выше всех
Магучих начала соревнования с высоты 1.91 м, которую взяла с первой попытки, пропустив более низкие планки. На этой отметке осталось восемь атлеток. Затем украинка безупречно преодолела 1.94 м, гарантировав себе место в тройке вместе с полькой Марией Жодзик и немкой Имке Оннен.
На высоте 1.97 м Ярослава взяла планку с третьей попытки, как и Жодзик. Затем Ярослава взяла с первой попытки 2.00 м, которые не поддались полячке.
Затем попытка установить рекорд сезона на 2.03 м не удалась Магучих.
Результаты прыжков в высоту. Женщины:
- Ярослава Магучих (Украина) — 2.00 м
- Мария Жодзик (Польша) — 1.97 м
- Имке Оннен (Германия) — 1.94 м
Отметим, что это первая победа Магучих после вторых мест в Стокгольме и Париже.
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