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Головна Спорт Промоутер шокував реальною причиною розставання Красюка з Усиком

Промоутер шокував реальною причиною розставання Красюка з Усиком

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2025 08:10
Топовий промоутер розкритикував Красюка за роботу з Усиком
Олександр Красюк та Олександр Усик. Фото: instagram.com/alex.krassyuk

Чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBA, WBO в суперважкій вазі Олександр Усик більше не працює з промоутером Олександром Красюком. Причину припинення роботи жодна зі сторін не називала.

Одну із причин назвав британський промоутер Френк Воррен, слова якого навів портал The Ring.

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Красюк після стердауну Усика та Ф'юрі. Фото: instagram.com/alex.krassyuk

Зазначимо, що Воррен є промоутером Тайсона Ф’юрі та майбутнього суперника українця Даніеля Дюбуа.

Усик працював без Красюка

Воррен різко висловився про припинення співпраці між українським боксером та Красюком, який є генеральним директором K2 Promotions.

Воррен вважає, що Красюк давно не виконував ключову роль у просуванні Усика. Основним в останні роки був директор команди Сергій Лапін.

"Чи вплине це на Усика? Взагалі ні. У його таборі головний Сергій Лапін, а не Красюк. Красюк довго був промоутером Усика, але коли він востаннє його просував? Він цим не займався. Усик вже довгий час б’ється на чужій землі. Скажімо як є — Красюк вже багато років не просуває його як головний промоутер", — заявив Воррен.

Зазначимо, що Усик та Красюк працювали разом 12 років.

Нагадаємо, раніше збірна України з волейболу втретє виграла Золоту Євролігу.

Відомий портал про бокс знову не включив чемпіона світу Олександра Усика в ТОП-15 найкращих поза вагової категорії.

Українська світова рекордсменка Ярослава Магучіх виграла на командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики.

Олександр Усик бокс професійний бокс Олександр Красюк українські боксери
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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