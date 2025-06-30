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Главная Спорт Промоутер шокировал реальной причиной расставания Красюка и Усика

Промоутер шокировал реальной причиной расставания Красюка и Усика

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 08:10
Топовый промоутер раскритиковал Красюка за работу с Усиком
Александр Красюк и Александр Усик. Фото: instagram.com/alex.krassyuk

Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBA, WBO в супертяжелом весе Александр Усик больше не работает с промоутером Александром Красюком. Причину прекращения работы ни одна из сторон не называла.

Одну из причин назвал британский промоутер Фрэнк Уоррен, слова которого привел портал The Ring.

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Красюк после стердауна Усика и Фьюри. Фото: instagram.com/alex.krassyuk

Отметим, что Уоррен является промоутером Тайсона Фьюри и будущего соперника украинца Даниэля Дюбуа.

Усик работал без Красюка

Уоррен резко высказался о прекращении сотрудничества между украинским боксером и Красюком, который является генеральным директором K2 Promotions.

Уоррен считает, что Красюк давно не выполнял ключевую роль в продвижении Усика. Основным в последние годы был директор команды Сергей Лапин.

"Повлияет ли это на Усика? Вообще нет. В его лагере главный Сергей Лапин, а не Красюк. Красюк долго был промоутером Усика, но когда он в последний раз его продвигал? Он этим не занимался. Усик уже долгое время дерется на чужой земле. Скажем как есть — Красюк уже много лет не продвигает его как главный промоутер", — заявил Уоррен.

Отметим, что Усик и Красюк работали вместе 12 лет.

Напомним, ранее сборная Украины по волейболу в третий раз выиграла Золотую Евролигу.

Известный портал о боксе снова не включил чемпиона мира Александра Усика в ТОП-15 лучших вне весовой категории.

Украинская мировая рекордсменка Ярослава Магучих выиграла на командном чемпионате Европы по легкой атлетике.

Александр Усик бокс профессиональный бокс Александр Красюк украинские боксеры
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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