Топовый промоутер раскритиковал Красюка за работу с Усиком

Промоутер шокировал реальной причиной расставания Красюка и Усика
Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBA, WBO в супертяжелом весе Александр Усик больше не работает с промоутером Александром Красюком. Причину прекращения работы ни одна из сторон не называла.
Одну из причин назвал британский промоутер Фрэнк Уоррен, слова которого привел портал The Ring.
Отметим, что Уоррен является промоутером Тайсона Фьюри и будущего соперника украинца Даниэля Дюбуа.
Усик работал без Красюка
Уоррен резко высказался о прекращении сотрудничества между украинским боксером и Красюком, который является генеральным директором K2 Promotions.
Уоррен считает, что Красюк давно не выполнял ключевую роль в продвижении Усика. Основным в последние годы был директор команды Сергей Лапин.
"Повлияет ли это на Усика? Вообще нет. В его лагере главный Сергей Лапин, а не Красюк. Красюк долго был промоутером Усика, но когда он в последний раз его продвигал? Он этим не занимался. Усик уже долгое время дерется на чужой земле. Скажем как есть — Красюк уже много лет не продвигает его как главный промоутер", — заявил Уоррен.
Отметим, что Усик и Красюк работали вместе 12 лет.
Напомним, ранее сборная Украины по волейболу в третий раз выиграла Золотую Евролигу.
Известный портал о боксе снова не включил чемпиона мира Александра Усика в ТОП-15 лучших вне весовой категории.
Украинская мировая рекордсменка Ярослава Магучих выиграла на командном чемпионате Европы по легкой атлетике.
Читайте Новини.LIVE!