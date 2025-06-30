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Главная Спорт Забарного из-за Сафонова попросили вспомнить об "одном народе"

Забарного из-за Сафонова попросили вспомнить об "одном народе"

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 19:19
Колосков призвал Забарного вспомнить об "одном народе" из-за требования к Сафонову
Илья Забарный. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Украинский центральный защитник "Борнмута" Илья Забарный может перейти во французский "ПСЖ". Однако, футболист поставил условие, что для трансфера команда должна избавиться от российского вратаря Матвея Сафонова.

Ситуацию в комментарии российским СМИ прокомментировал почетный глава РФС Вячеслав Колосков.

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Вячеслав Колосков. Фото: росСМИ

Забарного просят вспомнить об "одном народе"

Комментируя ситуацию, Колосков подчеркнул, что решение зависит от "мозгов Забарного" и политических мотивов.

"Сафонов ничего против иметь не будет, вопрос в Забарном. Ему сказали, что в составе есть россиянин, но он не отказался от перехода",— заявил глава РФС.

Колосков выразил надежду, что "разум победит", и Забарный сосредоточится на профессиональной деятельности.

Больше всего возмутила украинскую сторону фраза про один народ на фоне полномасштабной войны, которая длится с 2022 года.

"Мы один народ, все это знают, Забарный это тоже должен понять",— добавил Колосков.

Отметим, что "ПСЖ" имеет проблемы с тем, чтобы продать голкипера. Сейчас он интересен только "Галатасараю", но Сафонов лишь третий в их списке пожеланий.

Напомним, ранее британский промоутер раскритиковал Александра Красюка за работу с Александром Усиком.

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футбол россияне ПСЖ Илья Забарный Борнмут
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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