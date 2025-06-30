Колосков призвал Забарного вспомнить об "одном народе" из-за требования к Сафонову

Забарного из-за Сафонова попросили вспомнить об "одном народе"
Украинский центральный защитник "Борнмута" Илья Забарный может перейти во французский "ПСЖ". Однако, футболист поставил условие, что для трансфера команда должна избавиться от российского вратаря Матвея Сафонова.
Ситуацию в комментарии российским СМИ прокомментировал почетный глава РФС Вячеслав Колосков.
Забарного просят вспомнить об "одном народе"
Комментируя ситуацию, Колосков подчеркнул, что решение зависит от "мозгов Забарного" и политических мотивов.
"Сафонов ничего против иметь не будет, вопрос в Забарном. Ему сказали, что в составе есть россиянин, но он не отказался от перехода",— заявил глава РФС.
Колосков выразил надежду, что "разум победит", и Забарный сосредоточится на профессиональной деятельности.
Больше всего возмутила украинскую сторону фраза про один народ на фоне полномасштабной войны, которая длится с 2022 года.
"Мы один народ, все это знают, Забарный это тоже должен понять",— добавил Колосков.
Отметим, что "ПСЖ" имеет проблемы с тем, чтобы продать голкипера. Сейчас он интересен только "Галатасараю", но Сафонов лишь третий в их списке пожеланий.
Напомним, ранее британский промоутер раскритиковал Александра Красюка за работу с Александром Усиком.
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