Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВкусКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Футболіст Динамо потрапив у ТОП-100 найкращих у світі

Футболіст Динамо потрапив у ТОП-100 найкращих у світі

Ua
Дата публикации 30 июня 2025 07:10
Захисник Динамо претендує на нагороду Golden Boy Web-2025
Тарас Михавко. Фото: "Динамо" Київ

Визначено сто номінантів на престижну нагороду Golden Boy Web — кращих гравців до 21 року. У цьому списку опинився один українець.

В рейтинг потрапив 20-річний футболіст "Динамо" Київ Тарас Михавко, повідомив портал Tuttosport.

Реклама
Читайте также:
Тарас Михавко
Тарас Михавко. Фото: УАФ

Українець серед найкращих молодих футболістів

Михавко потрапив у ТОП-100 після голосування вболівальників.

У сезоні 2024/2025 Михавко провів 37 матчів за "Динамо", забив один гол і віддав дві результативні передачі.

Станом на 29 червня Тарас набрав 13 голосів із 189 855 у голосуванні, тоді як лідером є півзахисник "Олімпіакоса" Христос Музакітіс із 62 844 голосами (33%).

На відміну від основної нагороди Golden Boy, яку визначають експерти, Web-версія залежить виключно від фанатів. Потрапляння до топ-100 уже є значним досягненням для українця, адже серед конкурентів — молоді зірки з топових ліг Європи.

Цікаво, що 17-річний талант "Барселони" Ламін Ямал не може потрапити в цей перелік, бо виграв премію Golden Boy в 2024 році.

Нагадаємо, раніше жіноча збірна України з волейболу знову перемогла в Золотій Євролізі.

Чемпіона світу з боксу Олександра Усика несподівано виключили з ТОП-15 кращих боксерів поза вагової категорії.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла змагання за стрибків у висоту на командному чемпіонаті Європи.

премия футбол Динамо Тарас Михавко
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации