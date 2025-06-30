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Головна Спорт Футболіст Динамо потрапив у ТОП-100 найкращих у світі

Футболіст Динамо потрапив у ТОП-100 найкращих у світі

Ua
Дата публікації: 30 червня 2025 07:10
Захисник Динамо претендує на нагороду Golden Boy Web-2025
Тарас Михавко. Фото: "Динамо" Київ

Визначено сто номінантів на престижну нагороду Golden Boy Web — кращих гравців до 21 року. У цьому списку опинився один українець.

В рейтинг потрапив 20-річний футболіст "Динамо" Київ Тарас Михавко, повідомив портал Tuttosport.

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Тарас Михавко. Фото: УАФ

Українець серед найкращих молодих футболістів

Михавко потрапив у ТОП-100 після голосування вболівальників.

У сезоні 2024/2025 Михавко провів 37 матчів за "Динамо", забив один гол і віддав дві результативні передачі.

Станом на 29 червня Тарас набрав 13 голосів із 189 855 у голосуванні, тоді як лідером є півзахисник "Олімпіакоса" Христос Музакітіс із 62 844 голосами (33%).

На відміну від основної нагороди Golden Boy, яку визначають експерти, Web-версія залежить виключно від фанатів. Потрапляння до топ-100 уже є значним досягненням для українця, адже серед конкурентів — молоді зірки з топових ліг Європи.

Цікаво, що 17-річний талант "Барселони" Ламін Ямал не може потрапити в цей перелік, бо виграв премію Golden Boy в 2024 році.

Нагадаємо, раніше жіноча збірна України з волейболу знову перемогла в Золотій Євролізі.

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премія футбол Динамо Тарас Михавко
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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