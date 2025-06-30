Світоліна встановила історичний рекорд з 21 перемогою поспіль

Еліна Світоліна. Фото: Reuters

У Лондоні стартував головний трав’яний турнір року — "Вімблдон". Серед українців виступила 14-та ракетка світу Еліна Світоліна.

Одеситці вдалося досягти унікального рекорду, повідомив портал "Суспільне".

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Унікальне досягнення Світоліної

Світоліна у першому колі "Вімблдону" впевнено обіграла в двох сетах угорку Анну Бондар. Ця перемога стала для неї 21-ю поспіль у стартових раундах турнірів Великого Шолому.

Переможна серія Еліни у перших колах мейджорів триває вже сім років — із 2018 року. Жодна тенісистка за цей період не досягла позначки у 20 перемог поспіль у стартових раундах мейджорів.

Єдиною гравчинею, яка за останні сім років не програвала у перших колах мейджорів, є австралійка Ешлі Барті, але її серія обмежилася десятьма перемогами.

В другому колі Світоліна зіграє проти переможниці матчу Варвари Грачової та Олександри Соснович.

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