Свитолина установила исторический рекорд с 21 победой подряд

Элина Свитолина. Фото: Reuters

В Лондоне стартовал главный травяной турнир года — "Уимблдон". Среди украинцев выступила 14-я ракетка мира Элина Свитолина.

Одесситке удалось достичь уникального рекорда, сообщил портал "Суспільне".

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Уникальное достижение Свитолиной

Свитолина в первом круге "Уимблдона" уверенно обыграла в двух сетах венгерку Анну Бондар. Эта победа стала для нее 21-й подряд в стартовых раундах турниров Большого Шлема.

Победная серия Элины в первых кругах мэйджоров длится уже семь лет — с 2018 года. Ни одна теннисистка за этот период не достигла отметки в 20 побед подряд в стартовых раундах мэйджоров.

Единственной игрок, которая за последние семь лет не проигрывала в первых кругах мэйджоров, является австралийка Эшли Барти, но ее серия ограничилась десятью победами.

Во втором круге Свитолина сыграет против победительницы матча Варвары Грачевой и Александры Соснович.

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