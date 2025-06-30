Свитолина установила исторический рекорд с 21 победой подряд

Свитолина с уникальным рекордом стартовала на Уимблдоне-2025
В Лондоне стартовал главный травяной турнир года — "Уимблдон". Среди украинцев выступила 14-я ракетка мира Элина Свитолина.
Одесситке удалось достичь уникального рекорда, сообщил портал "Суспільне".
Уникальное достижение Свитолиной
Свитолина в первом круге "Уимблдона" уверенно обыграла в двух сетах венгерку Анну Бондар. Эта победа стала для нее 21-й подряд в стартовых раундах турниров Большого Шлема.
Победная серия Элины в первых кругах мэйджоров длится уже семь лет — с 2018 года. Ни одна теннисистка за этот период не достигла отметки в 20 побед подряд в стартовых раундах мэйджоров.
Единственной игрок, которая за последние семь лет не проигрывала в первых кругах мэйджоров, является австралийка Эшли Барти, но ее серия ограничилась десятью победами.
Во втором круге Свитолина сыграет против победительницы матча Варвары Грачевой и Александры Соснович.
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